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Армия Израиля отказалась комментировать ночные удары по сирийским военным объектам и сообщения о своей возможной причастности к ним. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на армейскую пресс-службу.
"Мы отказываемся от комментариев", — цитирует агентство традиционный ответ пресс-службы для таких случаев.
Напомним, в ночь на понедельник, 30 апреля, объекты в сирийских городах Хаме и Алеппо были атакованы с воздуха. Данных о погибших и раненых пока нет.
По словам военного источника в правоохранительных органах республики, атаку на сирийские военные объекты совершили "при помощи вражеских ракет".
Он добавил, что целью были оружейные склады.
После атаки возник крупный пожар на складе оружия 47-й бригады сирийской армии. Он находится к востоку от Алеппо, между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией.
О последствиях пожара нет никаких данных.
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