Фото: vk.com/barneos22
Легковая машина вылетела на трамвайные пути в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 30 апреля, около 17:00 на пересечении улица Малахова — Балтийская. По словам очевидцев, в результате ДТП было парализовано движение трамваев, двигавшихся в сторону улицы Власихинской.
На опубликованных фото видно, что автомобиль встал ровно посреди путей. На место прибыли полицейские.
По словам очевидцев, спустя полчаса движение трамваев было возобновлено.
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