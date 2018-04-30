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Дожди и грозы ждут жителей Алтайского края во вторник, 1 мая. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.
Так, ночью в регионе будет от 5 до 10 градусов тепла, в восточных районах до +15, в отдельных районах пройдет дождь, возможна гроза. Днем — от 13 до 18 градусов тепла, а в северо-западных районах до +8. На большей части территории также будет идти дождь, местами сильный, возможна гроза.
В Барнауле ночью столбик термометра опустится до +8...+10 градусов, а днем воздух прогреется до +14...+16. Дождь будет идти во второй половине ночи, временами днем, в конце дня возможна гроза.
Ветер в этот день будет дуть западный. Ночью - от 5 до 10 м/с, днем — от 7 до 12 м/с. В темное время суток в регионе ожидаются порывы до 13-18 метров, в Барнауле — до 15 метров, в светлое время суток — по краю порывы до 15-20 метров, в столице — до 13-18 м/с.
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Напомним, согласно прогнозу синоптиков, в период с 2 по 6 мая ожидается неустойчивая погода с осадками в виде дождя, с 4 по 6 мая в северных и предгорных районах пройдет мокрый снег, возникнут гололедные явления, возможно кратковременное появление снежного покрова. 2 и 3 мая ожидаются заморозки ночью до -1...+6 градусов, днем потеплеет до +8...+14 градусов. С 4 по 6 мая ночью будет еще холоднее — от -4 до +5, а днем столбик термометра поднимется всего до +3...+8 градусов.
После этого в регионе ожидается потепление
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