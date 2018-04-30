Фото: rus-news.ru
Основной акционер группы компаний "Ланит" Георгий Генс умер в возрасте 63 лет. Об этом пишет "Коммерсант".
По словам управляющего директора "Ланита" Владимира Грибова, Генс скончался на Камчатке, где катался на горных лыжах. Согласно предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Подробностей произошедшего на данный момент нет.
В АО "Ланит" входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung и LEGO. На начало 2018 года Inventive Retail Group управляла 344 магазинами в 36 городах. Согласно данным Forbes, ее продажив минувшем году составили 54,6 миллиарда рублей.
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