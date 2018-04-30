Фото: letidor.ru
Масштабный городской пикник пройдет в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина во вторник, 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
По словам организаторов мероприятия, лучшие шеф-повара приготовят для горожан различные блюда. Также все желающие смогут узнать от специалиста по приготовлению стейков на открытом огне секреты правильной жарки мяса на углях. Кроме этого, на пикнике пройдет ряд мастер-классов, участники которых научатся варить идеальный кофе, готовить соус песто из алтайских трав, перлотто с лесными грибами и пенне "Четыре сыра". На десерт барнаульцев ждет мороженое из гречки с топленым молоком.
Во время мероприятия на сцене выступят лучшие коллективы города, пройдет показ модной одежды и конкурсы. Самых маленьких посетителей пикника будут развлекать аниматоры. Также в этот день будет открыт контактный зоопарк, прокат детских электромобилей и гироскутеров.
Мероприятие пройдет по адресу: улица Энтузиастов, 12в. Начало — в 12:00.
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