Фото: gospress.ru
Завершено строительство морской части первой нитки "Турецкого потока". Речь идет о глубоководной укладке у черноморского побережья Турции, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение "Газпрома".
В данный момент ведется сооружение приемного терминала в районе поселка Кыйыкей. Подчеркивается, что после завершения строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью закончены.
Агентство сообщает, что строительство глубоководного участка первой очереди вело судно Pioneering Spirit компании Allseas. Оно же будет укладывать глубоководную часть второго направления в третьем квартале этого года.
В "Газпроме" отметили высокие темпы строительства. Суммарно по двум ниткам построен уже 1161 километр морского газопровода (62% от общей протяженности).
Агентство уточняет, что "Турецкий поток" предполагает строительство через Черное море газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Согласно плану, работы должны завершиться в конце следующего года. "Газпрому" будет принадлежать весь морской участок газопровода. Также компания полностью возьмет на себя финансирование строительства обоих направлений. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции будет возводить местная Botas.
Также сообщается, что компания рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.
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