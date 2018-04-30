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Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин высмеял слова главы эстонского МИД Свена Миксера о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на его Twitter-аккаунт.
Сначала Рогозин разместил в соцсети снимок, на котором маленький щенок пытается напасть на большую собаку. "Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы", — подписал вице-премьер изображение.
Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силыhttps://t.co/mpsvVRXdbW pic.twitter.com/i4i4Zek3q8— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.
Позже он в ответ на твит одного из журналистов кремлевского пула опубликовал снимок настоящего миксера, намекая на фамилию эстонского министра. "Бесстрашный миксер. Уже в продаже", — добавил Рогозин.
Бесстрашный миксер. Уже в продаже pic.twitter.com/RQOBo1zisL— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.
Напомним, ранее эстонский министр сообщил, что с Россией нужно общаться с "позиции силы, единства и решимости". Он считает, что Кремль любой признак колебания сочтет за слабость, которой нужно воспользоваться.
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