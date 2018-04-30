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СМИ: президент Южной Кореи считает Трампа достойным Нобелевской премии мира

, ИА "Амител"
По мнению Мун Чжэ Ина, главу США надо наградить за усилия, направленные на урегулирование ситуации на Корейском полуострове

Фото: yarskgrad.ru

Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин полагает, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира. Об этом пишет RT, ссылаясь на Europa Press.

По словам лидера Южной Кореи, Трамп достоин премии за усилия, которые были направлены на сдерживание ядерной программы Северной Кореи и урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Издание отмечает, что ранее в американском сенате допустили вручение Трампу Нобелевской премии мира.

Также сообщается, что глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушкой предложил вручить Нобелевскую премию мира главам Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ину и Ким Чен Ыну.

Напомним, в 2009 году лауреатом данной премии стал Барак Обама, который являлся тогда действующим президентом Соединенных Штатов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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