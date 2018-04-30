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Компания Tesla предпринимателя Илона Маска теряет 6,5 тысячи долларов в минуту. Об этом пишет "Газета.Ru", ссылаясь на данные агентства Bloomberg.
Уточняется, что прошлый год компания закончила с 3,4 миллиарда долларов наличными (свободный денежный поток) и долгом в 9,4 миллиарда долларов. При этом свободный денежный поток Tesla находится в минусе уже пять кварталов подряд.
Подчеркивается, что без дополнительного финансирования у компании могут закончиться деньги уже в текущем году.
Также издание напоминает, что ранее акционеры Tesla одобрили десятилетний компенсационный пакет для гендиректора Илона Маска, который лишает его фиксированной зарплаты. Новая система вознаграждения предполагает выплату зарплаты предпринимателю лишь в случае достижения определенных стратегических целей компании.
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