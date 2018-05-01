ДТП с участием мотоцикла и "Волги" произошло в Барнауле

В Барнауле в понедельник, 30 апреля, сбили мотоциклиста на Павловском тракте в районе Теплого рынка, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"По адресу Павловский тракт 56а произошло ДТП между автомобилем ГАЗ 31105 Волга, под управлением мужчины 75 г/р и мотоциклом Suzuki RF, под управлением молодого человека 94 г/р", — рассказывают в паблике.
Отмечается, что мотоциклист живой, но получил травмы: предположительно, сотрясение головного мозга, закрытые перелом основания черепа и правой голени. Его госпитализировали в Городскую больницу №1.
Предположительно, водитель мотоцикла не имел права им управлять, поскольку не открыта категория А.
Как пояснил водитель Волги, он пытался выполнить разворот и в это время мотоциклист влетел ему в левое переднее колесо.
Комментарии
летал вчера вечером около 7 часов некий к...ёл на одном колесе около политеха. может быть как раз этот. не взлетел
Во-во, на Ленинском мимо красного мчал, в это время.
какой госномер красивый. надо с такими номерами велики сразу отбирать