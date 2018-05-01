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Билл Гейтс отказался от должности советника Трампа по науке

, ИА "Амител"
После ухода администрации бывшего президента США Барака Обамы Трамп не назначал никого на эту должность

Фото: gameinonline.com

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс отказался от предложения президента США Дональда Трампа сделать его советником по науке, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на интервью самого бизнесмена изданию Statnews.

Гейтс отметил, что обсуждал с Трампом разработку универсальной вакцины от гриппа, на которую он намеревается пожертвовать 12 миллионов долларов. Трамп, по его словам, очень заинтересовался идеей, позвонил главе Управления по контролю за продуктами и лекарствами, чтобы спросить, возможна ли такая вакцина.

"Я говорю: "Может стоит назначить советника по науке?" В ответ Трамп поинтересовался, не хочу ли я им стать. Я пояснил, что это будет не лучшим использованием моего времени", — рассказал Гейтс.

Отмечается, что должность советника по науке с 2009 по 2017 годы занимал Джон Холдрен. После ухода администрации бывшего президента США Барака Обамы Трамп не назначал никого на эту позицию.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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