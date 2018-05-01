Президент США Дональд Трамп обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за советом, как ему работать с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает RT со ссылкой на CNN.
Телеканал отмечает, что остается неясным, помогла ли Меркель своим советом Трампу.
Также подчеркивается, что канцлер имеет устоявшиеся отношения и соперничество с Путиным.
Ранее заместитель руководителя Центра германских исследований института Европы РАН Екатерина Тимошенкова в беседе с ФБА "Экономика сегодня" прокомментировала отношения Меркель и Трампа.
"Отношения Меркель и Трампа оставляют желать лучшего. Уже первая встреча, случившаяся в прошлом году, показала, что отношения развиваются сложно. Это и понятно — все-таки Меркель, в отличие от других европейских лидеров, выступила тогда с резкой критикой только что избранного президента, заявив, что будет вести диалог в зависимости от того, в какой степени Трамп будет придерживаться демократических ценностей. Трампу не нравится поучительный тон Меркель, кроме того, он ведет протекционистскую политику, больно бьющую по экономике Германии", — сказала эксперт.
Комментарии
Отношения Меркель и Трампа оставляют желать лучшего
Меркель наболтала лишнего при выборах Трампа, а он обиделся. Возможно и нам из-за этого проблема, он ей не разрешает Северный поток-2 строить
Трамп спросил у ясеня ...
1.05.2018 09:34
гость
Меркель наболтала лишнего при выборах Трампа, а он обиделся
Порошенко тоже не хотел Трампа, но он на него не обиделся. Не на всех можно обижаться
Говорят, дуб, который Макрон посадил, вчера украли. Лидеры ЕС ездят к барину на поклон, он кого погладит, кого пожурит. Строгий, но справедливый. Надо ему премию мира дать
Живут же люди, общаются, в гости к друг дугу ездят...
Мне вот нравится, что у Меркель благосостояние своего народа выше политики, не выгодно по экономическим причинам запрещать северный поток и не запрещает. Главное свои избиратели и плевать что некоторые недалекие люди могут воспринять за слабость, счастье своего народа, важнее, внешнеполитического уважения.
Еще бы другими жить не мешали, хозяева жизни. Зачем им эти госперевороты в чужих странах? Ездили бы друг к другу в гости, общались, войска НАТО к границам не приближали, ПРО не размещали, торговать где хочешь разрешали, что не любить таких хозяев?
1.05.2018 09:50
гость
Если твой сосед по лестничной площадке начнет гадить в подъезда, устроит притон в квартире, ты тоже не будешь вмешиваться.
Продвижение НАТО на восток? Что делать той Эстонии если у нее всего 1 танк, клепать сотни танков, или примкнуть к сильному военному союзу, варшавского договора нет, остается только НАТО.
Павлин Медведю не соперник, даже с демократией
Вообще-то Эстония с Россией многие десятки лет дружили,развивая сообща экономику.А в последнее время Россия стала обращать внимание на эту страну в военном отношении,только когда там появились подразделения нато.Как же,однако, у вас мозг закакан )
Закакан не закакан, вопрос не в том обратили внимание или не обратили, а в том, что есть два пути, строить много танков или пойти под крыло военной организации, Эстония может по "великой дружбе" пошла бы в другой, но на земле кроме нато не осталось военных союзов, именно союзов как нато или бывший варшавский договор. Не строить танков и никого не опасасаться, в принципе можно, но ни у кого не получается, даже у великого стратега Путина.
Помнится когда я тут же писал, что нельзя верить западу, нельзя вступать в ВТО, вот такие же "многознающие" тоже мне. отечески, говорили про закаканные мозги.
1.05.2018 09:34
гость
Меркель наболтала лишнего при выборах Трампа, а он обиделся
Это только наш на всех обижается, доставая очередной нож из спины.
1.05.2018 10:03
- гость -
Если твой сосед по лестничной площадке начнет гадить в подъезда, устроит притон в квартире, ты тоже не будешь вмешиваться.
Янукович гадил у себя в квартире, а не в вашем подъезде. На Земле вообще нет общих подъездов, только суверенные квартиры и не надо, вам, хозяевам жизни, в них лезть, мужей женам менять, сами разберутся. А вы куда бы не залезли, еще хуже получается
На кого наш вова обидится, тот долго не живёт.
1.05.2018 11:07
- гость -
Все эти отмазки про расширение НАТО, потому что Эстония боится России, уже устарели. Кому она нахрен нужна? Она сама понимает, что нахрен ни кому не нужна, но ей хочется быть нужной и она хочет кому-нибудь продаться. А продаться лучше тому, кто больше заплатит. Почему Монголия нас не боится? У нее и армии то нету
Путин только силу понимает.
"Янукович гадил у себя в квартире"
-------
Не гадил бы, жил бы как человек в своей квартире. А что вова забыл в этой квартире?
Любой силу понимает
1.05.2018 11:38
- гость -
Это не твое дело, как он там жил, ты кто? Участковый? Вова его не менял, ты туда нахрена полез?
"Все эти отмазки про расширение НАТО, потому что Эстония боится России, уже устарели. Кому она нахрен нужна?"
------
А как же истории о том, как там русских забижают - ограничивают в правах не выучивших язык?
"Это не твое дело, как он там жил, ты кто? Участковый?"
----
я ваще не при делах. А выгнали его свои, те, которым он гадил. А вова под шумок умыкнул гараж, пока соседи разбирались меж собой.
1.05.2018 11:40
- гость -
Так русских много где обижают, судьба такая
"Любой силу понимает"
----
Но особо отмороженные - ТОЛЬКО силу.
"Так русских много где обижают, судьба такая"
------
Ага, и более всего на родине )))
1.05.2018 11:43
- гость -
я ваще не при делах. А выгнали его свои, те, которым он гадил. А вова под шумок умыкнул гараж, пока соседи разбирались меж собой
Свои бандосы, которых главный пахан поддерживал. И выгнали не через суд, а стволами. А гараж вообще не их был, у него собственники были, они бандосов назад развернули, причем через суд, который состоялся через 3 недели, после отжатия бандосами хаты. А ты бандосов поддерживаешь.
1.05.2018 11:45
- гость -
Но особо отмороженные - ТОЛЬКО силу
----
Вот это точно! И только - ядерную
1.05.2018 11:47
- гость -
Ага, и более всего на родине
------
Так и на родине идиотов полно. Только расстрелы спасут родину
"Свои бандосы"
----
А янукович кто? Побежал без всяких стволов, спасать награбленное.
Про гараж не свисти. Все документы в порядке) тебя ещё нагнут за беспредел) да уже нагибают)))
1.05.2018 12:01
- гость -
Все документы в порядке
Не свисти, если документы в порядке в суд идут, а не стволами машут. За поддержку отжатия хаты и тебя еще нагнут. Да уже нагибают
1.05.2018 11:50
Сила - это не только и не столько военное вторжение или там, скажем, химическая атака - это, например, экономические санкции против его ближнего круга и семей.
Сделать пространство вокруг него - токсичным.
А военные операции о которых некоторые, особы тупые организмы мечтают - гладко никому не пройдёт. Все это понимают.
Только экономика, только не военный путь!!!
1.05.2018 12:12
- гость -
Только экономика, только не военный путь!!!
Глупости, бомбардировки Ирака, Ливии, Сербии и Сирии тоже очень эффективны
Пора Путину на пенсию - пусть уходит и разводит себе, скажем, пчёл! Он и его компашка.
Стране нужны молодые и современные политики и это, отнюдь, далеко не только Навальный.
А то такими темпами, боюсь, к середине века, увы, не придем в нормальном виде.
1.05.2018 12:16
- гость -
18 марта большинство так и подумало
"Не свисти, если документы в порядке в суд идут, а не стволами машут."
------
Дык стволами никто не махал, кроме "вежливых человеков". Хохлы стрелять не стали, а обратились в ООН.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 - слыхали о такой? Так вот РФ ей подтёрлась. Зато теперь все будут вытирать ноги об РФ.
Тролль, у тебя обед что-ли? Доширак завариваешь?
1.05.2018 12:35
- гость -
Кому ты рассказываешь, тролль? Кому ты свистишь, какие вежливые человечки 21 февраля 2014 года? Там были нацики под западным руководством, они и стреляли и коктейли Молотова кидали. Вы нахрена это затеяли? Крым был лишний? Или Донбасс? Какие ноги ты об РФ вытирать собрался, вытиратель, вас, русофобов, макисмум, 20 % населения на планете, если вы сдохнете, планете только легче будьте. Вытиратели ног об РФ, ой, бл..
Тролль, у тебя обед что-ли? Доширак завариваешь?
Не истери так. Если бы не украинские нацики, которых поддерживает 5% населения, то кремлю надо было бы их выдумывать, чтобы оправдать своё вмешательство во внутренние дела Украины. Хохлам надоел ворюга янукович и они его выгнали. Про западное руководство можешь сочинять всё что угодно. Да, демократические страны поддержали протестующих, отстаивающих свои права людей. Это нормально, и это правильно.
А ты забавный... ты как русофобов на планете пересчитал?)))
1.05.2018 13:02
- гость -
А ты глупый, посчитай население стран-русофобов. Отмазку почему вы госпереворот на Украине поддержали забудь, она даже не смешная. Янукович вылетел бы через несколько месяцев законным путем и сел бы в тюрьму, и Крым бы остался и Донбасс. А нацики, которых всего там 5 %, до сих пор с оружием по Украине ходят и им никто ничего сделать не может. Они уже там половину бизнеса контролируют. У меня знакомые уже идеально мову выучили, а на работу устроится не могут, они все равно рускоязычных вычисляют. Тем более если это татарин или казах