Фото: Amic.ru \ Екатерина Смолихина
Алтайские коммунисты во вторник, 1 мая, одними из первых политических партий провели свой первомайский митинг в Барнауле.
Открыли партийное первомайское празднование коммунисты шествием от пл.Октября до пл.Советов, где возле памятника Ленину был организован митинг.
Участие в мероприятии приняло около 250 человек, которые прошли колонной по проспекту Ленина.
Возглавляли шествие первые лица партии и наиболее медийные коммунисты. В частности, присутствовала первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ Мария Прусакова. Также были руководитель фракции коммунистов в Барнаульской городской Думе Елена Хрусталева и секретарь партийного комитета Индустриального района Барнаула Петр Панарин.
В колонне и на митинге был не только электоральный костяк — пенсионеры, но и довольно много молодежи. Некоторые пришли с маленькими детьми.
Комментарии
А почему коммунисты по газонам ходят ???
Куда смотрит жандармерия ???
маша с лысой дашей - впереди ))) Ну правильно, Владимир Ильич тоже был лысым )))
Зоофоб лысых
Хоть эти настоящие. Недалеко единороссы зачитывают отчёты о том, как мы хорошо живём и как они хорошо работают. Вот где уснуть можно .. такую азмнеб несут.
Ахинею
А чё этот трус /против цензуры в интернете/ закрыл морду лица?
Здорово! Напомнило первомайские демонстрации советских времен, годов моих детства, юности, молодости. Еще бы украшенные цветочками пророщенные тополевые веточки и точно было бы, как во времена СССР. Ностальгия, никогда не забыть праздничных демонстраций времен СССР!
Я за цензуру в интернете!
Я за цензуру в интернете!
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Ну и дурак!
1.05.2018 12:45
- гость -
Я за цензуру в интернете!
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Ну и дурак!
- Гость 12:45, ты за сайты порнухи, детские игры смерти и прочее? С тобой все ясно!
1.05.2018 11:10
Гость
<< А чё этот трус /против цензуры в интернете/ закрыл морду лица? >>
Может он боится дальнейшего преследования со стороны властей и места учебы/работы?
ты за сайты порнухи, детские игры смерти и прочее?
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Я за свободу выбора. Взрослый человек и сам в состоянии решить, что ему смотреть, а что нет. Без помощи вашего путена и роскомпозора! Для детей же существует "детский интернет". Если тебе это не понятно, то ты совершенно точно дурак.