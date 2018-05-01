С 1 мая в России поднят минимальный размер оплаты труда, который впервые в истории сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 163 рублей. Представители власти назвали это событие знаменательным.

Это повышение влияет как на зарплаты, так и на выплаты, привязанные к МРОТ — оплату декретных отпусков, больничных, пособия по уходу за детьми.

Повышение МРОТ не повлияет на максимальный размер декретных выплат, привязанный к предельной базе по взносам в ФСС. Но минимальный размер выплаты не может быть ниже МРОТ. Такая же ситуация с пособием по уходу за ребенком до 1,5 лет: сумма МРОТ будет влиять только на минимальное пособие, которое должно составлять 40 процентов от размера минимальной оплаты труда. Оплата больничного зависит от трудового стажа и составляет от 60 до 100% от среднего заработка. На ее максимальный размер, как и в первых двух случаях, МРОТ не влияет. А минимальная выплата будет в том случае, если в расчетном периоде работник ничего не заработал — либо его средний заработок оказался меньше 24-кратного МРОТ.

Повышение МРОТ до прожиточного минимума является событием, к которому Россия шла почти семнадцать лет, заявил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

"Каждый год мы принимали законы, которые поднимали минимальную планку оплаты труда, и главная цель, которую преследовали эти повышения — это выравнивание прожиточного минимума и МРОТ. Нужно было, чтобы созрели все экономические условия, чтобы поднялась система оплаты в бюджетной сфере", — подчеркнул сенатор.

По его словам, в дальнейшем при увеличении прожиточного минимума будет одновременно повышаться МРОТ.

"Остается выполнить самые главные условия: найти эти средства в экономике, решить проблемы регионов, у которых вводятся дополнительные коэффициенты к заработной плате и процентные надбавки, установленные на федеральном уровне. Также к этому решению нужно приспособить работу малого бизнеса. Однако уже сейчас ясно, что выравнивания МРОТ и прожиточного минимума социальная и бюджетная сфера только выигрывают", — заявил Рязанский.

Как считает первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума поможет улучшить жизнь миллионов работающих граждан, сообщает пресс-служба партии.

"Доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума — чрезвычайно важное решение, направленное на улучшение жизни миллионов работающих граждан и на декриминализацию отечественной экономики", — отметил Исаев.

Он напомнил, что инициатива имеет целью борьбу с бедностью и призвана сократить так называемую серую занятость.

"Рост зарплат в бюджетной сфере подтолкнет рост заработных плат во внебюджетной экономике, это будет неизбежный процесс. Повышение легальных заработных плат увеличит взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, что создаст условия для повышения пенсий, а также увеличения пенсионных прав будущих пенсионеров", — пояснил Исаев.

Напомним, первоначально планировалось повысить МРОТ с 1 января 2019 года, однако в феврале президент России Владимир Путин выступил с предложением ускорить этот процесс. По подсчетам специалистов Минтруда, для повышения минимальной зарплаты граждан государство направит порядка 40 миллиардов рублей. До 1 мая МРОТ находился на уровне 9 489 рублей в месяц, что составляло 85% от величины прожиточного минимума.