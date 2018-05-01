Кубок чемпионата мира по футболу доставили в Россию

Во вторник. 1 мая, во Владивосток из Токио специальным авиарейсом доставили кубок чемпионата мира по футболу ФИФА -2018, сообщает "Интерфакс".
Также с ним прибыли официальные послы мирового первенства Виктория Лопырева и Наталья Водянова.
После торжественной встречи в аэропорту трофей перевезут на центральную площадь города, где пройдет церемония приветствия кубка и юнифайд-матч, в котором примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья и чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва.
Свой тур трофей начал в сентябре 2017 года с Москвы. За это время успел побывать в 51 стране. После Владивостока кубок посетит еще 8 городов России — Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.
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