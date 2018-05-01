Фото: Amic.ru \ Екатерина Смолихина
Первомайское шествие профсоюзов прошло в Барнауле во вторник, 1 мая, с требованием достойных зарплат, труда и социальной политики.
На этом же шествии присутствовали представители партий "Единая Россия" и ЛДПР, а также активисты "Молодой гвардии" и Общероссийского народного фронта. Кроме того, были представители алтайских университетов.
Шествие началось в 9:00 от Дома Союзов. В 10:00 на площади Сахарова начался митинг. В мероприятии приняло участие около тысячи человек.
Профсоюзы традиционно выступили с требованием достойных зарплат и честных цен: "Росту цен — опережающий рост зарплаты", "Обеспечить безопасность условий труда", "Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам" и так далее.
Комментарии
Ну осталось бегунам отметиться, и всё, праздник состоялся.
представители партий "Единая Россия"
смешно
А где Бабушкин? Почему выступал Панов как и.о.?
Короч, едросы сами у себя просили повышения себе зарплат.)))