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Названы пять условий для продления жизни на десять лет

, ИА "Амител"
Соблюдавшие все пять правил люди доживали до 87 и 93 лет

Фото: med-heal.ru

Ученые из Гарвардского университета выяснили пять условий, соблюдение которых позволит увеличить продолжительность жизни на десятилетие, сообщает "Ридус".

Пять условий просты: полезная пища, регулярные физические упражнения, поддержание нормального веса, отказ от курения и умеренное употребления алкоголя.

Исследователи, наблюдая за здоровьем 40-77 тысяч добровольцев, выявили зависимость продолжительности жизни от получасовых тренировок и здоровой диеты.

Экспериментальные данные показали, что соблюдающие их люди умирали в период проведения исследования на 74% реже, чем представители контрольной группы.

Соблюдавшие все пять правил люди доживали до 87 и 93 лет. Кроме того, испытуемые из этой группы оказались в три раза меньше подвержены риску внезапной смерти. Продолжительность жизни представителей контрольной группы достигала максимум 75-79 лет. Основные проблемы у них возникали с онкологией и сердечными заболеваниями.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.05.2018 12:52
- гость -

И много желающих жить в нашей стране с 79 до 93 лет найдётся?

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1.05.2018 13:15
Трутень


1.05.2018 12:52
- гость -

Да немало... Не надо судить по себе.

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Скоро Путин еще поднимет средний возраст продолжительности жизни, так вообще никаких правил соблюдать не надо будет.))

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