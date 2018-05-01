Ученые из Гарвардского университета выяснили пять условий, соблюдение которых позволит увеличить продолжительность жизни на десятилетие, сообщает "Ридус".
Пять условий просты: полезная пища, регулярные физические упражнения, поддержание нормального веса, отказ от курения и умеренное употребления алкоголя.
Исследователи, наблюдая за здоровьем 40-77 тысяч добровольцев, выявили зависимость продолжительности жизни от получасовых тренировок и здоровой диеты.
Экспериментальные данные показали, что соблюдающие их люди умирали в период проведения исследования на 74% реже, чем представители контрольной группы.
Соблюдавшие все пять правил люди доживали до 87 и 93 лет. Кроме того, испытуемые из этой группы оказались в три раза меньше подвержены риску внезапной смерти. Продолжительность жизни представителей контрольной группы достигала максимум 75-79 лет. Основные проблемы у них возникали с онкологией и сердечными заболеваниями.
Комментарии
И много желающих жить в нашей стране с 79 до 93 лет найдётся?
1.05.2018 12:52
- гость -
Да немало... Не надо судить по себе.
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Скоро Путин еще поднимет средний возраст продолжительности жизни, так вообще никаких правил соблюдать не надо будет.))