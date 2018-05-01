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Угонщика автомобиля из автомастерской задержали в Барнауле

, ИА "Амител"
Отмечается, что задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений

Фото: 22.мвд.рф

В Барнауле сотрудники полиции задержали местного жителя, которого подозревают в неправомерном завладении транспортным средством, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, в середине марта житель Барнаула оставил в одном из автосервисов свой автомобиль для проведения ремонта.

"Когда он приехал забирать свою машину, то ни мастера, ни автомобиля на месте не оказалось. Сотрудники организации пояснили, что данный мастер был недавно уволен. Потерпевший обратился в органы внутренних дел. Сумма причиненного ущерба составила около 150000 рублей", — говорится в сообщении.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении данного преступления был задержан. Им оказался житель Барнаула 1999 года рождения. Автомобиль был также обнаружен в исправном состоянии и возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Отмечается, что задержанный ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.05.2018 13:06
- гость -

Эта "новость" три раза на АМИКе и четыре на "Алтапрессе" публиковалась за 3дня

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