Фото: 1tulatv.ru
Алтайский край входит в число регионов-лидеров Сибирского федерального округа по вводу жилья по итогам первого квартала текущего года.
Согласно данным Новосибирскстата, с января по март в нашем регионе было введено 210 тысяч квадратных метров жилья. Это в 2,3 раза больше, чем в по итогам первого квартала 2017-го.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что увеличение ввода жилья отмечается в 32 муниципальных районах и семи городских округах края. В Барнауле введено более 70% общего объема жилья, или 147,8 тысячи кв. метров, что в 2,7 раза больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
По суммарной площади введенного жилья Алтайский край во всем СФО уступает только Новосибирской области (324,8 тысячи квадратных метров) и Красноярскому краю (240 тысяч квадратных метров).
"В I квартале 2018 года в Сибирском федеральном округе введено жилых домов общей площадью 1,4 млн. кв. м", — добавляют в Новосибирскстате.
Комментарии
ДЕМИДОВ ПАРК ПУСТЬ ВЛАСТИ ДОСТРОЯТ. ДОЛЬЩИКИ УМИРАЮТ.
ВОТ ВАМ И ПОДДЕРЖКА ГУБЕРНАТОРА. ВРАНЬЁ. ВСЁ ПРОГНИЛО.
Чем хвалятся,толка то от этого мало-ввели,а большая часть этого жилья пустует,вот в былые времена его сразу распределяли населению.
Строят только в Барнауле и зачем хвастаться?!