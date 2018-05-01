1 мая коммунисты провели в Барнауле традиционный митинг на площади Советов. В день солидарности трудящихся последователи марксистского учения выдвинули ряд новых лозунгов, неприсущих "красным" ранее. Например, одним из них стало требование назначить главой российского кабмина после 7 мая (дата инаугурации президента) бывшего кандидата на пост главы государства Павла Грудинина.
Именно в Алтайском крае он получил практически максимальную поддержку по стране. За Грудинина здесь проголосовали порядка 300 тысяч человек.
Вместе с тем коммунисты в очередной раз заострили внимание присутствующих на площади Советов на неутешительных планах российских властей в социально-экономической сфере. Данные новшества, если их удастся реализовать, могут негативно сказаться на положении простых людей. В их числе — планируемое постепенное увеличение пенсионного возраста, НДС, а также рост НДФЛ — с 13% до 15%.
В который уже раз алтайское реготделение КПРФ призвало установить достойные зарплаты, кроме того, ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Звучали лозунги и регионального характера. Один из ключевых — смена главы местного правительства.
Еще одной неожиданностью от коммунистов стали плакаты, призывающие покончить с попытками ввести цензуру в Интернете. Очевидно, что данные "агитматериалы" появились на свет под влиянием событий, связанных с попыткой Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram.
Выступления партийцев в целом получились довольно короткими и лаконичными. Немного выбился из общего ритма только представитель Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация". Несколько запутавшись в существующих экономических раскладах и взяв затяжную паузу, свою речь спикер в конце концов увенчал поздравлением с 1 мая.
Напомним, что по различным оценкам, митинг КПРФ в Барнауле сегодня посетило от 200 до 250 человек.
Комментарии
Вообще интересный вариант. Главное отличие коммунистов - отсутствие разницы зарплат бюджетников от 10 до 800 тысяч рублей в месяц. Такая разница даже для капитализма черезчур. Может Грудинин сократил бы несуразный разрыв?
Согласна с предложением
Не смешите!
12.11 всяко хуже нынешнего премьера быть не может уже
Какой смысл от Грудинина на посту премьер-министра ? Смысл участия и выбор Грудинина в качестве президента был в замене действующего ( Путина ) , не более. В надежде изменить экономический кризис в стране. Он не президент, у него нет своей программы, он просто противопоставление действующему режиму. У коммунистов еще хоть какая-то программа для сдвига страны из могилы есть, вообщем не идеальная, но сдвинуть можно. Не у кого у другого подобной программы нет, включая действующего президента с его посланиями к федеральному собрания 1 марта.