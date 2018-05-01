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Новости

СМИ: в Германии из-за нежелания воевать с Россией увольняются летчики

, ИА "Амител"
В ВВС Германии подтвердили информацию об увольнении пилотов

Фото: oboi.cc

За последние несколько недель из ВВС Германии уволились семь из 120 пилотов, летающих на многоцелевых истребителях четвертого поколения Eurofighter Typhoon, сообщает "ФАН" со ссылкой на иностранные СМИ.

Официально о причинах увольнений информации нет, однако местные СМИ связывают это с тем, что летчики больше не хотят принимать участие в подготовке "военной кампании Североатлантического альянса против России".

Отмечается, что в ВВС Германии подтвердили информацию об увольнении пилотов, подчеркнув, что отставки хоть и не скажутся на боеспособности войск, но все же "вызывают сожаление".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Партнёры

Комментарии

1.05.2018 13:16
- гость -

Это вполне нормальная практика. Как только стало понятно, что возможны и боевые вылеты, часть летчиков решило не рисковать жизнью. И никто из них пулю в лоб, как при Сралине не получил.

0  0
1.05.2018 13:22
- гость -

Да бред пропагандистский. Одна бабка сказала.

0  0
1.05.2018 13:23
- гость -

Бальзам для поцреотов

0  0
1.05.2018 13:44
гость

в подготовке "военной кампании Североатлантического альянса против России".

Блин, они че реально скоро нападут? У них хорошая жизнь, зачем рисковать?

0  0
1.05.2018 13:45
- гость -

Порвём их как Тузик грелку!!!

0  0
1.05.2018 14:04
гость

Да уж, не позавидуешь, если русские вновь дойдут до Берлина.

0  0
1.05.2018 14:11
- гость -

Не упоминается, что из этих 120-ти способны подняться в воздух только треть самолетов. Остальные требуют серьезного ремонта.

0  0
1.05.2018 14:26
- гость -

Понты путинской пропаганды...

0  0
1.05.2018 14:26
- гость -

Понты путинской пропаганды...

0  0
1.05.2018 14:33
- гость -

Да уж, не позавидуешь, если русские вновь дойдут до Берлина.
--------------------

Воины и Германией не будет, если и будет война, то с НАТО, и идти придётся до Вашингтона. Да и дойдёт ли кто?
http://ipic.su/img/img7/fs/130505387_RRSR.1525159782.jpg

0  0
1.05.2018 14:38
- гость -

13.16
Сралин это ты, а он вождь победивший фашизм

0  0
1.05.2018 14:50
14:33

А пошто Китай, Иран, Белоруссию к России не приплюсовали?
Картинка тогда будет совсем другая, не в пользу вашей НАТы.

0  0
1.05.2018 15:05
гость

Не понимаю, зачем считать танчики, самолетики и солдатиков, если существует ядерный арсенал, который может уничтожить население планеты 50 раз? Надо всего 1 раз. Третью мировую лучше не начинать, кто первый начнет, тот и будет убийцей. Ему, конечно, будет уже все равно, но будет обидно если этот идиот начнет из-за своей тупости в надежде победить

0  0
1.05.2018 15:16
- гость -

14:50, издеваетесь? Китай и Иран даже не стали голосовать за крымнаш. Им плевать на Россию. А Белоруссия поддерживает Россию пока это ей выгодно.

0  0
1.05.2018 15:21
- гость -

15:05, полностью с вами согласен! Только вот выводы вы не те сделали. Третью мировую и будет вести танчиками, самолетиками и солдатиками. Ядерное оружие никто применять не станет. Всем жить хочется. Даже Ким Чен Ыну

0  0
1.05.2018 15:24
гость

Какая разница, кто кого поддерживает в Третьей мировой, если она будет ядерной. Будут участвовать все, каждый за себя. А то, что она будет ядерной, очень похоже. Если ядерное оружие не является сдерживающим факторов и его никто не боится, нахрен оно нужно? Надо, чтобы любой агрессор знал, совершишь нападение на ядерную державу, получишь ядерный удар. Только тогда нападений не будут. А если будут надеяться, что не ударят, нападут 100 %. Надо убедить, чтобы не сомневались, тогда будет смысл в таком оружии

0  0
1.05.2018 15:25
- гость -

А пошто Китай, Иран, Белоруссию к России не приплюсовали?
Картинка тогда будет совсем другая, не в пользу вашей НАТы.

Зачаровашка, Китай спит и видит, как свои танки до уральских гор загнать - нашел, блин, союзника. Белорусы в войну вообще вступать не будут - от них, как от буферной зоны, ничего не останется. Иран это вообще кто? Из тебя получится отличный стратег - коров пасти.

0  0
1.05.2018 15:25
гость

1.05.2018 15:21
- гость -
Третью мировую и будет вести танчиками, самолетиками и солдатикам

Это ваши мечтания. Так не будет. Никто никогда на ядерную державу не нападал, даже на на Ким Чен Ыны. Всем жить хочется.

0  0
1.05.2018 15:26
- гость -


1.05.2018 15:16
- гость -

Вы про НАТу лучше расскажите. Как во время бомбардировок в Сирии США поддержали только 2 страны НАТО. И при этом еще неизвестно, участвовала ли там Франция на самом деле. )))

А голосование - это не война, а политика.

0  0
1.05.2018 15:27
гость


гость
1.05.2018 15:21

Как минимум, ракетиками. Может с небольшими боеголовочками. Чтобы для начала прощупать, не начнутся ли переговоры

0  0
1.05.2018 15:29
гость

1.05.2018 15:25
- гость -

Китай спит и видит, когда начнется война между Западом и Россией. Между идиотами, как он думает

0  0
1.05.2018 15:30
- гость -

Это ваши мечтания. Так не будет. Никто никогда на ядерную державу не нападал, даже на на Ким Чен Ыны. Всем жить хочется.

Любой взрослый человек понимает, что использовавшее ЯО государство , будет просто стерто ответкой с лица планеты. На Ына не нападали так как у него, кроме набора туриста и ЯО нет ничего.

0  0
1.05.2018 15:31
гость

1.05.2018 15:30
- гость -

Любой взрослый человек понимает, что напав на ядерную державу, будет просто стерт ответкой с лица планеты. Пока такого не было и лучше не эксперементируйте

0  0
1.05.2018 15:35
- гость -

Никто никогда на ядерную державу не нападал
-----------
Ну всё когда-то бывает впервые Лично я не сомневаюсь, что вова в Сирии по полной получит.

0  0
1.05.2018 15:36
гость

1.05.2018 15:30
- гость -

Невозможно стереть с лица планеты ядерную страну, не получив ответку. Стерты будут обе стороны, в этом и смысл ядерного паритета. Захочешь стереть, будешь стерт вместе со стираемым. Тот, кто надеется стереть с лица планеты ядерную страну и остаться без ответки, просто идиот

0  0
1.05.2018 15:39
- гость -

СССР - ядерная держава была. Стёрта с лица земли. Россия тем же путём идёт, к тому же финалу.

0  0
1.05.2018 15:41
гость

1.05.2018 15:35
- гость -

Я тоже надеюсь, что мы все скоро узнаем. Хотя уже был и Вьетнам и Афганистан, но никто так и не напал на ядерную страну. Тот кто это сделает будет самый большой идиот, который был на свете. Когда война начнется возможно врагов народа будут расстреливать

0  0
1.05.2018 15:42
Леопольд

Мыши, давайте жить мирно

0  0
1.05.2018 15:43
- гость -

Забавно читать ваши размышления, а война это не игра

0  0
1.05.2018 15:44
- гость -

Летчики увольняются, потому что там летать не на чем.

0  0
1.05.2018 15:44
гость

1.05.2018 15:39
- гость -

На СССР никто не нападал. На Россию думаю тоже не рискнут. СССР была ядерная держава, из нее получилась Россия ядерная держава, ядерная держава никуда не делась. Россия уже тысячу лет идет к финалу, когда придет, будет все то же самое - ядерная держава.

0  0
1.05.2018 15:47
Паг

15.44
Петля анаконды для чего разрабатывалась?
Как думаете ?

0  0
1.05.2018 15:48
гость

1.05.2018 15:47
Паг

Для чего?

0  0
1.05.2018 15:51
- гость -

Упреждающий удар . Отразим ли, а наше сверхзвуковое успеет ответить? Или там дети,деньги недвижимость возьмет верх?

0  0
1.05.2018 15:51
- гость -

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0  0
1.05.2018 15:52
- гость -

А если в упреждающем нет смысла почему периметр дымит?

0  0
1.05.2018 15:54
- гость -

Возможно грабят последних глупцов, только нам от этого не легче, мы тоже нищаем.

0  0
1.05.2018 15:54
- гость -

СССР была ядерная держава, из нее получилась Россия ядерная держава
-----------
Верно. А ещё из СССР получилась Украина - тоже бывшая ядерная держава, Беларусь - тоже бывшая ядерная держава и Казахстан - тоже бывшая ядерная держава. Может я ещё кого забыл... И Россия (которой 26 лет отроду) скорее всего распадётся на несколько ядерных держав!

0  0
1.05.2018 15:55
гость

1.05.2018 15:51
- гость -
Упреждающий удар . Отразим ли, а наше сверхзвуковое успеет ответить? Или там дети,деньги недвижимость возьмет верх?

Вот я про упреждающий удар и говорю, если эти идиоты действительно готовят упреждающий удар в надежде, что мы не успеем ответить, то это очень большие идиоты. Те, кто хочет стать победителем в ядерной войне просто имбицилы, но это опасные имбицилы, в интересах всего человечества их расстрелять пока не поздно

0  0
1.05.2018 15:58
- гость -


1.05.2018 15:54
- гость -
Может я ещё кого забыл...

Тяжело, когда не знаешь, и еще забудешь

0  0
1.05.2018 15:58
гость

1.05.2018 15:54
- гость -

Что за чушь, ядерная держава, как была одна, так одна и осталось. И когда Россия распадется, также одна останется. Она уже распадалась в 90-е. Друг Запада тогда одумался, сказал, извините, я ухожу

0  0
1.05.2018 16:01
- гость -

Что за чушь
-------------
Открой книжку и почитай сколько ядерного оружия было в Казахстане, Украине и Белоруссии. Если мозги есть, то поймёшь, что сам чушь пишешь

0  0
1.05.2018 16:04
гость

1.05.2018 16:01
- гость -
Открой книжку и почитай сколько ядерного оружия было в Казахстане, Украине и Белоруссии
-------------
Какая разница, сколько там было, а сколько сейчас? Еще раз, попробуй вникнуть, Казахстан, Украина и Белоруссия не ядерные державы, ядерная держава, как была одна, так одна и осталось

0  0
1.05.2018 16:05
- гость -

Стране, нанесший ядерный удар первой, предстоит сражаться со всем миром. Никто не потерпит подобной угрозы.

0  0
1.05.2018 16:07
гость

России может и 26 лет (блин, кто вас учит?), но к финалу она идет уже тысячу лет, начиная от Рюрика. Думаю еще будет тысячу идти

0  0
1.05.2018 16:09
- гость -

Какая разница
----------
Видно мозгов у тебя все-таки нет. Повторяю для дураков Казахстан, Украина и Белоруссия были ядерными державами! Они сами от этого отказались. И Россия могла бы то же самое сделать. Я понимаю, что до тебя это скорее всего всё-равно не дойдёт, поэтому на этом прекращаю беседу.

0  0
1.05.2018 16:11
гость

1.05.2018 16:05
- гость -

Какая разница сражаться со всем миром или с одной ядерной державой, которая может уничтожить страну, нанесшую ядерный удар первой. И для того по кому будет нанесен ядерный удар тоже будет все равно, он никогда не узнает, кто победил. Не надо даже мысли вынашивать напасть на страну с ядерным оружием. Тот, кто такую мысль лелеет, идиот, но опасный, его лучше изолировать

0  0
1.05.2018 16:13
- гость -

16.09
Не могла бы, Россия не может себе это позволить. Это все равно что сдаться Гитлеру в 41 без боя.

0  0
1.05.2018 16:16
гость

1.05.2018 16:09
- гость -

Казахстан, Украина и Белоруссия были ядерными державами! Они сами от этого отказались.
----------
Тупорогая ты жертва интернета, начитавшаяся русофобской пропаганды, кто нахрен спрашивал Казахстан, Украину и Белоруссию, был договор о ядерном нераспространении, даже Израиль является неофициальной ядерной державой, а Казахстан, Украина и Белоруссия при всем желании не могли стать ядерными державами. Даже если могли, но не стали, что меняет, ядерная держава была одна и сейчас одна, до тебя, тупого, может дойти такой простой факт?

0  0
1.05.2018 16:20
гость

Если бы Россия отказалась от ядерного оружия после распада СССР, России уже бы не было. Были бы независимые национальные республики, мы бы жили в Алтайской республике, может это была бы китайская провинция

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