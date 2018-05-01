За последние несколько недель из ВВС Германии уволились семь из 120 пилотов, летающих на многоцелевых истребителях четвертого поколения Eurofighter Typhoon, сообщает "ФАН" со ссылкой на иностранные СМИ.
Официально о причинах увольнений информации нет, однако местные СМИ связывают это с тем, что летчики больше не хотят принимать участие в подготовке "военной кампании Североатлантического альянса против России".
Отмечается, что в ВВС Германии подтвердили информацию об увольнении пилотов, подчеркнув, что отставки хоть и не скажутся на боеспособности войск, но все же "вызывают сожаление".
Комментарии
Это вполне нормальная практика. Как только стало понятно, что возможны и боевые вылеты, часть летчиков решило не рисковать жизнью. И никто из них пулю в лоб, как при Сралине не получил.
Да бред пропагандистский. Одна бабка сказала.
Бальзам для поцреотов
в подготовке "военной кампании Североатлантического альянса против России".
Блин, они че реально скоро нападут? У них хорошая жизнь, зачем рисковать?
Порвём их как Тузик грелку!!!
Да уж, не позавидуешь, если русские вновь дойдут до Берлина.
Не упоминается, что из этих 120-ти способны подняться в воздух только треть самолетов. Остальные требуют серьезного ремонта.
Понты путинской пропаганды...
Понты путинской пропаганды...
Да уж, не позавидуешь, если русские вновь дойдут до Берлина.
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Воины и Германией не будет, если и будет война, то с НАТО, и идти придётся до Вашингтона. Да и дойдёт ли кто?
13.16
Сралин это ты, а он вождь победивший фашизм
А пошто Китай, Иран, Белоруссию к России не приплюсовали?
Картинка тогда будет совсем другая, не в пользу вашей НАТы.
Не понимаю, зачем считать танчики, самолетики и солдатиков, если существует ядерный арсенал, который может уничтожить население планеты 50 раз? Надо всего 1 раз. Третью мировую лучше не начинать, кто первый начнет, тот и будет убийцей. Ему, конечно, будет уже все равно, но будет обидно если этот идиот начнет из-за своей тупости в надежде победить
14:50, издеваетесь? Китай и Иран даже не стали голосовать за крымнаш. Им плевать на Россию. А Белоруссия поддерживает Россию пока это ей выгодно.
15:05, полностью с вами согласен! Только вот выводы вы не те сделали. Третью мировую и будет вести танчиками, самолетиками и солдатиками. Ядерное оружие никто применять не станет. Всем жить хочется. Даже Ким Чен Ыну
Какая разница, кто кого поддерживает в Третьей мировой, если она будет ядерной. Будут участвовать все, каждый за себя. А то, что она будет ядерной, очень похоже. Если ядерное оружие не является сдерживающим факторов и его никто не боится, нахрен оно нужно? Надо, чтобы любой агрессор знал, совершишь нападение на ядерную державу, получишь ядерный удар. Только тогда нападений не будут. А если будут надеяться, что не ударят, нападут 100 %. Надо убедить, чтобы не сомневались, тогда будет смысл в таком оружии
А пошто Китай, Иран, Белоруссию к России не приплюсовали?
Картинка тогда будет совсем другая, не в пользу вашей НАТы.
Зачаровашка, Китай спит и видит, как свои танки до уральских гор загнать - нашел, блин, союзника. Белорусы в войну вообще вступать не будут - от них, как от буферной зоны, ничего не останется. Иран это вообще кто? Из тебя получится отличный стратег - коров пасти.
1.05.2018 15:21
- гость -
Третью мировую и будет вести танчиками, самолетиками и солдатикам
Это ваши мечтания. Так не будет. Никто никогда на ядерную державу не нападал, даже на на Ким Чен Ыны. Всем жить хочется.
1.05.2018 15:16
- гость -
Вы про НАТу лучше расскажите. Как во время бомбардировок в Сирии США поддержали только 2 страны НАТО. И при этом еще неизвестно, участвовала ли там Франция на самом деле. )))
А голосование - это не война, а политика.
гость
1.05.2018 15:21
Как минимум, ракетиками. Может с небольшими боеголовочками. Чтобы для начала прощупать, не начнутся ли переговоры
1.05.2018 15:25
- гость -
Китай спит и видит, когда начнется война между Западом и Россией. Между идиотами, как он думает
Это ваши мечтания. Так не будет. Никто никогда на ядерную державу не нападал, даже на на Ким Чен Ыны. Всем жить хочется.
Любой взрослый человек понимает, что использовавшее ЯО государство , будет просто стерто ответкой с лица планеты. На Ына не нападали так как у него, кроме набора туриста и ЯО нет ничего.
1.05.2018 15:30
- гость -
Любой взрослый человек понимает, что напав на ядерную державу, будет просто стерт ответкой с лица планеты. Пока такого не было и лучше не эксперементируйте
Никто никогда на ядерную державу не нападал
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Ну всё когда-то бывает впервые Лично я не сомневаюсь, что вова в Сирии по полной получит.
1.05.2018 15:30
- гость -
Невозможно стереть с лица планеты ядерную страну, не получив ответку. Стерты будут обе стороны, в этом и смысл ядерного паритета. Захочешь стереть, будешь стерт вместе со стираемым. Тот, кто надеется стереть с лица планеты ядерную страну и остаться без ответки, просто идиот
СССР - ядерная держава была. Стёрта с лица земли. Россия тем же путём идёт, к тому же финалу.
1.05.2018 15:35
- гость -
Я тоже надеюсь, что мы все скоро узнаем. Хотя уже был и Вьетнам и Афганистан, но никто так и не напал на ядерную страну. Тот кто это сделает будет самый большой идиот, который был на свете. Когда война начнется возможно врагов народа будут расстреливать
Мыши, давайте жить мирно
Забавно читать ваши размышления, а война это не игра
Летчики увольняются, потому что там летать не на чем.
1.05.2018 15:39
- гость -
На СССР никто не нападал. На Россию думаю тоже не рискнут. СССР была ядерная держава, из нее получилась Россия ядерная держава, ядерная держава никуда не делась. Россия уже тысячу лет идет к финалу, когда придет, будет все то же самое - ядерная держава.
15.44
Петля анаконды для чего разрабатывалась?
Как думаете ?
1.05.2018 15:47
Паг
Для чего?
Упреждающий удар . Отразим ли, а наше сверхзвуковое успеет ответить? Или там дети,деньги недвижимость возьмет верх?
читаем:
Громкий скандал разразился в Эстонии из-за некачественной военной техники, которую министерство обороны Германии отправило в балтийскую страну.
Истребитель НАТО развалился перед взлетом в Эстонии.
А если в упреждающем нет смысла почему периметр дымит?
Возможно грабят последних глупцов, только нам от этого не легче, мы тоже нищаем.
СССР была ядерная держава, из нее получилась Россия ядерная держава
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Верно. А ещё из СССР получилась Украина - тоже бывшая ядерная держава, Беларусь - тоже бывшая ядерная держава и Казахстан - тоже бывшая ядерная держава. Может я ещё кого забыл... И Россия (которой 26 лет отроду) скорее всего распадётся на несколько ядерных держав!
1.05.2018 15:51
- гость -
Упреждающий удар . Отразим ли, а наше сверхзвуковое успеет ответить? Или там дети,деньги недвижимость возьмет верх?
Вот я про упреждающий удар и говорю, если эти идиоты действительно готовят упреждающий удар в надежде, что мы не успеем ответить, то это очень большие идиоты. Те, кто хочет стать победителем в ядерной войне просто имбицилы, но это опасные имбицилы, в интересах всего человечества их расстрелять пока не поздно
1.05.2018 15:54
- гость -
Может я ещё кого забыл...
Тяжело, когда не знаешь, и еще забудешь
1.05.2018 15:54
- гость -
Что за чушь, ядерная держава, как была одна, так одна и осталось. И когда Россия распадется, также одна останется. Она уже распадалась в 90-е. Друг Запада тогда одумался, сказал, извините, я ухожу
Что за чушь
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Открой книжку и почитай сколько ядерного оружия было в Казахстане, Украине и Белоруссии. Если мозги есть, то поймёшь, что сам чушь пишешь
1.05.2018 16:01
- гость -
Открой книжку и почитай сколько ядерного оружия было в Казахстане, Украине и Белоруссии
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Какая разница, сколько там было, а сколько сейчас? Еще раз, попробуй вникнуть, Казахстан, Украина и Белоруссия не ядерные державы, ядерная держава, как была одна, так одна и осталось
Стране, нанесший ядерный удар первой, предстоит сражаться со всем миром. Никто не потерпит подобной угрозы.
России может и 26 лет (блин, кто вас учит?), но к финалу она идет уже тысячу лет, начиная от Рюрика. Думаю еще будет тысячу идти
Какая разница
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Видно мозгов у тебя все-таки нет. Повторяю для дураков Казахстан, Украина и Белоруссия были ядерными державами! Они сами от этого отказались. И Россия могла бы то же самое сделать. Я понимаю, что до тебя это скорее всего всё-равно не дойдёт, поэтому на этом прекращаю беседу.
1.05.2018 16:05
- гость -
Какая разница сражаться со всем миром или с одной ядерной державой, которая может уничтожить страну, нанесшую ядерный удар первой. И для того по кому будет нанесен ядерный удар тоже будет все равно, он никогда не узнает, кто победил. Не надо даже мысли вынашивать напасть на страну с ядерным оружием. Тот, кто такую мысль лелеет, идиот, но опасный, его лучше изолировать
16.09
Не могла бы, Россия не может себе это позволить. Это все равно что сдаться Гитлеру в 41 без боя.
1.05.2018 16:09
- гость -
Казахстан, Украина и Белоруссия были ядерными державами! Они сами от этого отказались.
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Тупорогая ты жертва интернета, начитавшаяся русофобской пропаганды, кто нахрен спрашивал Казахстан, Украину и Белоруссию, был договор о ядерном нераспространении, даже Израиль является неофициальной ядерной державой, а Казахстан, Украина и Белоруссия при всем желании не могли стать ядерными державами. Даже если могли, но не стали, что меняет, ядерная держава была одна и сейчас одна, до тебя, тупого, может дойти такой простой факт?
Если бы Россия отказалась от ядерного оружия после распада СССР, России уже бы не было. Были бы независимые национальные республики, мы бы жили в Алтайской республике, может это была бы китайская провинция