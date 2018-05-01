Фото: Amic.ru \ Екатерина Смолихина
Новая вывеска "Старый базар" украсила здание Центрального рынка в Барнауле.
На стенде, расположенном у здания, сообщается, что в этом году все работы по реконструкции должны быть закончены.
Ранее сообщалось, что обновленный Центральный рынок предполагается открыть осенью 2018 года.
Собственники здания подчеркнули, что комплекс по-прежнему будет представлять собой торговую площадку, но уже в новом формате. Внутри появятся эко-маркет, кафе и рестораны.
Напомним, здание Центрального рынка обрело нового собственника весной этого года. Муниципалитет продал комплекс за 53,2 миллиона рублей.
Собственники здания, рассказывая о том, как внешне преобразится комплекс в исторической части краевой столицы, подчеркивали, что не намерены существенно изменять конструктивное решение, но облик здания весьма преобразится.
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