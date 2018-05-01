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Солидарность вместо борьбы: как алтайские профсоюзы встретили Первомай

, ИА "Амител"
Пешая прогулка по проспекту Ленина плавно перешла в митинг на площади Сахарова

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Первомайский митинг, проводимый под эгидой алтайских профсоюзов в Барнауле, стал самым массовым из всех мероприятий, запланированных на этот день в городе. По предварительным оценкам, в шествии по проспекту Ленина, а затем и в самом митинге на площади Сахарова приняло участие порядка 2-2,5 тысяч человек.

Стоит оговориться, что такой численности профсоюзы достигли за счет "вливаний" в собственную колонну представителей "Единой России", ЛДПР, "Народного фронта", а также стройотрядовцев.

Движение колонны по аллее проспекта Ленина шло под аккомпанемент моросящего дождя и бравурные марши оркестра. "Пеший переход" от Дома союзов до площади Сахарова занял примерно 30 минут. Главное же действо у сцены продлилось еще около 20 минут.

На удивление, число выступающих на этот раз оказалось небольшим, кроме того, в 2018 году, в колонне и на сцене почти не удалось обнаружить политических vipов. "Хедлайнером" митинга выступил председатель Алтайской краевой организации Общероссийского профсоюза образования Юрий Абдуллаев, также слово брали председатель Алтайского краевой организации профсоюза работников культуры Лариса Зорина, заместитель председателя Алтайского крайсовпрофа Иван Панов, председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко.

Такой остроты, как в прошлом году, в речах выступающих не присутствовало. Может быть, это было связано с тем фактом, что именно 1 мая 2018 года МРОТ в России впервые в истории сравнялся с прожиточным минимумом (по 11 163 рубля). Так или иначе, профсоюзные лидеры пообещали на этом не успокаиваться, а продолжать добиваться дальнейшей индексации зарплат бюджетников.

Среди негативных факторов была отмечена по-прежнему встречающаяся практика выплат зарплат в конвертах (в коммерческом секторе), тревожная ситуация, связанная с охраной труда на производстве, отсутствие роста реального размера зарплат в регионе. Кроме того, проблемой было названо и банкротство ряда предприятий.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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