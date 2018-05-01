Трудовые династии по-барнаульски: как Первомай отметили на "Арбате"

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
1 мая в Барнауле на пешеходной улице Мало-Тобольской впервые прошел праздник "Трудовые династии города". Он оказался приурочен к Дню весны и труда.
Мероприятие было посвящено барнаульским представителям рабочих профессий и квалифицированным работникам предприятий города. Здесь же оказалась представлена и фотовыставка.
Все желающие смогли пройти профориентационный тест и получить рекомендации психолога-консультанта по профессиональной способности. Кроме того, барнаульцы активно участвовали в мастер-классах, некоторые — еще и успели пройти обследование у специалистов Краевого центра медицинской профилактики.
Добавим, организаторы мероприятия — центр занятости населения по Барнаулу, детский город профессий "Кидвиль" и отдел по развитию туризма — подготовили молодежный флешмоб, а также квест "Путешествие в город профессий". Праздничного настроения гостям добавило выступление Барнаульского духового оркестра.
Комментарии
Мрачноватое зрелище...
Не нравится, не смотрите
1.05.2018 14:03
- гость -
а вам нравится ???
Послушал вчерашний прогноз на сегодня - \не поехал на дачу.
Обещали дождь весь день, а на улице солнце и лето.
Спасибо местным синоптикам, чо.
Корешка антошкинского на фотке разместили
Здорово! Классно! Массово! Главное, не в этом: орги $$ получили - да, спиасали - да. супер! а вы жуйте свой шашлык, нам и без вас весело.