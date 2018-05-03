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Ежедневник: чем запомнилось в истории 3 мая

, ИА "Амител"
 
ежедневник
3 мая в истории Барнаула, России и мира

Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря

Для нашего города 3 мая знаменито тем, что в этот день в далеком 1793 году в Барнауле произошло одно из самых катастрофических наводнений. Во время ливней, совпавших с таянием снегов, прорвало плотину плавильного завода. В итоге производство на предприятии остановилось до июля. В городе были разрушены гауптвахта, дом горной экспедиции и правления, был подмыт особняк начальника Колывано-Воскресенских заводов.

В мире 3 мая отмечается День свободы печати (World Press Freedom Day). Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека.

А начиная с 1994 года в разных странах 3 мая отмечается День Солнца (Sun Day), иногда называемый Всемирным днем Солнца или Международным днем Солнца. Данный праздник призван привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, что Солнце важно для сохранения жизни на Земле.

Также 3 мая отмечается День кондитера. Считается, что дата празднования Дня кондитера связана с событием, произошедшим в 1932 году, когда в СССР был учреждён Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности. В задачи этого учреждения входили анализ и модернизация промышленного оборудования, внедрение новых технологий в процесс производства кондитерской продукции, отслеживание её качества.

А 114 лет назад, 3 мая 1904 года, американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку с механической системой набора чернил, которая представляла собой практичный резиновый мешочек.

Также 3 мая является днем рождения великого русского церковного деятеля и подвижника Сергия Радонежского. Он появился на свет в 1314 году. Сергия нередко называют идейным вдохновителем объединительной и национально-освободительной политики великого князя Дмитрия Донского. Именно Сергий Радонежский благословил московского князя и его войско на победу в Куликовской битве.

549 лет назад, 3 мая 1469 года, родился итальянский политический мыслитель, писатель, историк, военный теоретик Никколо Макиавелли. Его наиболее значительными трудами считаются трактаты "Государь",  "О военном искусстве", книги "Рассуждения по поводу первой декады Тита Ливия" и "История Флоренции".

 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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