Власти Алтайского края открыты для диалога с профсоюзами - Романенко

Органы власти Алтайского края были и остаются открытыми для диалога с профсоюзами. Об этом на Первомайском митинге, организованном Алтайским краевым объединением профсоюзов, заявил председатель регионального парламента, глава реготделения партии "Единая Россия" Александр Романенко.
"1 мая 2018 года станет знаковым, с сегодняшнего дня действует закон, по которому минимальный размер оплаты труда приравнен к прожиточному минимуму. В принятии этого решения, я убеждён, есть и вклад профсоюзов", — сказал Романенко.
Он подчеркнул, что власти готовы договариваться и обсуждать все насущные вопросы.
"Я уже говорил, напомню и сегодня, что профсоюзы обладают правом законодательной инициативы, призываю вас пользоваться им в полной мере", — добавил он.
Александр Романенко подчеркнул, что вместо противостояния и борьбы необходимо развивать солидарность и партнерство. Для достижения стоящих перед краем задач от всех требуется напряженная, ответственная, совместная и солидарная работа, уверен он. Он поздравил участников мероприятия с Днем Весны и Труда.
Напомним, во вторник, 1 мая, алтайские профсоюзы провели праздничное шествие от Дома Союзов. После шествия прошел митинг.
Трудовые коллективы поддержали представители партии "Единая Россия", активисты "Молодой Гвардии" и Общероссийского народного фронта, а также студенты и преподаватели алтайских университетов.
Единороссы выступили с лозунгами-цитатами из послания президента Владимира Путина: "Приоритет для нас — благополучие людей, достаток в российских семьях", — а также с призывами к сплочению горожан.
Представители профсюзов выступили требованием достойных зарплат и пенсий, безопасных условий труда.
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