Семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге

Не менее семи человек пострадали при взрыве газа и последующем пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге. Среди пострадавших пожилая супружеская пара, в квартире которых произошел хлопок и возгорание, сообщает СУ СКР по региону.
"Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливается точное число пострадавших. Выполняются и иные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин инцидента", — говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия работают представители МЧС, а также усиленная областная следственная группа Следственного комитета, сотрудники районного отдела СКР и полиция, специалисты газовой службы.
Утром 1 мая на седьмом этаже одного из жилых домов в Екатеринбурге произошел взрыв газа, вслед за которым начался пожар. Прибывшие на место спасатели и пожарные эвакуировали из здания 16 человек.
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