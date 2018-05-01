Евросоюз намерен ввести санкции в отношении пяти россиян, отвечавших за организацию президентских выборов в Крыму 18 марта 2018 года, сообщает URA.RU.
Счета этих россиян в иностранных банках, если таковые есть, заморозят. Также они будут лишены права получить шенгенские визы. Расширить санкционный список предполагается в середине мая.
"Они будут добавлены в список санкций, которые уже содержат 150 человек и 38 организаций", — сообщил корреспондент радио Free Euorope в Брюсселе Рикард Йозвяк.
Ранее член Центризбиркома Александр Клюкин прокомментировал непризнание ЕС выборов президента России в Крыму. Он заявил, что 92,15% крымчан и 90,19% процентов севастопольцев проголосовали за кандидатуру Владимира Путина на прошедших выборах. "Так оккупированные не голосуют", — подчеркнул Клюкин.
Комментарии
это признание заслуг от ЕС
Счета этих россиян в иностранных банках, если таковые есть, заморозят.
Интересно есть?
Уже много россиян, которым тяжеловато вывести деньги за границу