Скончалась народная артистка СССР Мая Кулиева

Народная артистка СССР, первая в истории Туркменистана исполнительница оперных партий европейских произведений Мая Кулиева, скончалась в Ашхабаде на 98-м году жизни, пишет "Российская газета" со ссылкой на здание turkmenportal.com.
"Душа и сердце Маи Кулиевой всегда были пронизаны творческим вдохновением, любовью к созиданию и жизни. С ее именем неразрывно связана история становления туркменского оперного искусства. Она была в ряду деятелей культуры, кто в 40-е годы прошлого столетия начал с нового листа писать летопись национального оперного искусства", — говорится в некрологе, подписанном президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Мая Кулиева в 1938-1941 годах училась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и получила специальность певицы оперного театра. Карьеру начала в 1941 году артисткой Туркменского государственного академического театра оперы и балета имени Махтумкули. В 1945-1992 годы работала оперной солисткой высшей категории, в 1992-2001 годы — главным режиссером, режиссером-постановщиком этого же театра. С 2010 года — драматической артисткой по категории мастера сцены Национального музыкально-драматического театра Туркменистана имени Махтумкули. Мая Кулиева была удостоена ряда почетных званий. В 1943 году она стала "Заслуженной артисткой Туркменистана", в 1952 году — "Народной артисткой Туркменистана", а в 1955 году была удостоена почетного звания "Народная артистка СССР". За заслуги перед Туркменистаном Мае Кулиевой в 2009 году было присвоено высокое звание "Герой Туркменистана" с вручением золотой медали Altyn Ay (Золотая луна).
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