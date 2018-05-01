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WhatsApp могут заблокировать в России уже этим летом

, ИА "Амител"
Персональные данные российских пользователей должны храниться на серверах в России

Фото: vestitoday.ru

Мессенджер WhatsApp этим летом может быть заблокирован в России, в результате чего привычного средства общения лишатся от 30 до 60 млн россиян, сообщает Vistanews.ru.

Отмечается, что WhatsApp (как и Telegram) для защиты переписки использует технологию сквозного шифрования. Как и в случае с Telegram ожидаемое со стороны ФСБ требование предоставить ключи для дешифровки сообщений окажется столь же технологически невыполнимым.

Кроме того, персональные данные российских пользователей, согласно действующему законодательству, должны храниться на серверах, расположенных на территории РФ. Однако WhatsApp базируется в других странах.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.05.2018 15:04
- гость -

Какие персональные данные? Номер телефона?

Сказочные д..бы...(с)

0  0
1.05.2018 15:08
- гость -

Сначала пусть заблокируют телеграм))

0  0
1.05.2018 15:10
гостю


А вы, наверно, своим номером телефона раскидываетесь где ни попадя?
Как там у вас с оплатой за месяц делишки?

0  0
1.05.2018 15:12
- гость -

Так понемногу весь интернет и заблокируют.

0  0
1.05.2018 15:16
- гость -

Да замечательно, больше вживую встречаться будут

0  0
1.05.2018 15:16
- гость -

1.05.2018 15:10
гостю

А у вас его похоже вообще нет...

0  0
1.05.2018 15:19
- гость -

эти жопоногие всей мощью ядерной державы Телеграмм уже две недели не могут заблокировать...

0  0
1.05.2018 15:21
- гость -

Очередное бестолковое зверство оккупантов

0  0
1.05.2018 15:22
15:19

чо, бумажные самолётики телеграму не помогли, раз вас так пучит?

0  0
1.05.2018 15:26
- гость -

1.05.2018 15:22
15:19

Вы о чем, болезный?

0  0
1.05.2018 15:26
- гость -

15:19, не знаю в каком состоянии ядерное оружие, но вот с мультипликаторами и программистами у этой власти явно проблемы.

0  0
1.05.2018 15:33
- гость -

Как жыть теперь без мультипликаторов?

0  0
1.05.2018 16:03
- гость -

У сильной державы должны быть свои смартфоны и по к ним , и мессанджеры и прочее. Тем более что наша молодежь лучшая по программированию. А вот как их удержать и стимулировать работать на страну - это вопрос к правительству, обеспечившему Мрот...

0  0
1.05.2018 16:29
- гость -

Пускай блокируют.

0  0
1.05.2018 16:29
- гость -

1.05.2018 15:26
- гость -
15:19, не знаю в каком состоянии ядерное оружие, но вот с мультипликаторами и программистами у этой власти явно проблемы.

у этой власти проблемы со всем...

0  0
1.05.2018 16:30
- гость -

Следующий viber у которого то же сквозное шифрование.

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