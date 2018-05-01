Мессенджер WhatsApp этим летом может быть заблокирован в России, в результате чего привычного средства общения лишатся от 30 до 60 млн россиян, сообщает Vistanews.ru.
Отмечается, что WhatsApp (как и Telegram) для защиты переписки использует технологию сквозного шифрования. Как и в случае с Telegram ожидаемое со стороны ФСБ требование предоставить ключи для дешифровки сообщений окажется столь же технологически невыполнимым.
Кроме того, персональные данные российских пользователей, согласно действующему законодательству, должны храниться на серверах, расположенных на территории РФ. Однако WhatsApp базируется в других странах.
Комментарии
Какие персональные данные? Номер телефона?
Сказочные д..бы...(с)
Сначала пусть заблокируют телеграм))
А вы, наверно, своим номером телефона раскидываетесь где ни попадя?
Как там у вас с оплатой за месяц делишки?
Так понемногу весь интернет и заблокируют.
Да замечательно, больше вживую встречаться будут
1.05.2018 15:10
гостю
А у вас его похоже вообще нет...
эти жопоногие всей мощью ядерной державы Телеграмм уже две недели не могут заблокировать...
Очередное бестолковое зверство оккупантов
чо, бумажные самолётики телеграму не помогли, раз вас так пучит?
1.05.2018 15:22
15:19
Вы о чем, болезный?
15:19, не знаю в каком состоянии ядерное оружие, но вот с мультипликаторами и программистами у этой власти явно проблемы.
Как жыть теперь без мультипликаторов?
У сильной державы должны быть свои смартфоны и по к ним , и мессанджеры и прочее. Тем более что наша молодежь лучшая по программированию. А вот как их удержать и стимулировать работать на страну - это вопрос к правительству, обеспечившему Мрот...
Пускай блокируют.
1.05.2018 15:26
- гость -
15:19, не знаю в каком состоянии ядерное оружие, но вот с мультипликаторами и программистами у этой власти явно проблемы.
у этой власти проблемы со всем...
Следующий viber у которого то же сквозное шифрование.