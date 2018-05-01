В Топчихинском районе Алтайского края жители села Чистюнька жалуются на плохую дорогу, которая каждую весну превращается в труднопроходимую, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Люди стоят по обе стороны и не могут проехать, только некоторые смельчаки решают проскочить", — отмечается в сообщении паблика.
Как говорят местные жители, эта дорога связывает между собой половину Топчихинского района.
"По ней каждый день проезжает несколько тысяч человек. В прошлом году доходило до того, что, чтобы доехать куда либо, нужно было ехать через Алейск. В этом году аналогичная ситуация. Пожарная и скорая могут просто не проехать и не успеть на вызов. Я молчу про то, что продукты по таким дорогам отказываются возить поставщики", — рассказала одна из члено сообщества.
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