Бюст исследователя Алтая Степана Гуляева установили в Белокурихе

В Белокурихе прошло открытие мраморного бюста Степана Гуляева, которое было приурочено к 130-летию со дня памяти первоисследователя Белокурихинских горячих источников, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
Скульптурная композиция установлена в сквере санатория "Катунь". Вес скульптуры вместе с постаментом около девяти тонн, высота — 2,6 метра, сообщают в акционерном обществе "Курорт Белокуриха".
Автором и создателем бюста стал Владимир Войчишин, который работал над скульптурой около двух месяцев.
"Я постарался показать его таким, каким он был уже в годы пребывания в Барнауле, после тридцатилетней службы в Кабинете Его Императорского Величества в Санкт-Петербурге. Пожилым, но молодым душой, с живым пытливым умом", — рассказал скульптор.
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