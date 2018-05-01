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За свободный интернет и достойный труд: как в Барнауле отметили 1 Мая

, ИА "Амител"
Большой фоторепортаж с Первомая в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Праздник весны и труда прошел в Барнауле 1 мая. Профсоюзы и политические партии устроили в этот день шествия, митинги и гуляния. Как это было, смотрите в нашем большом фоторепортаже.

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

1.05.2018 18:36
- гость -

Ну все жизньтналадилась

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