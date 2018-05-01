Жители Барнаула выразили желание самостоятельно убрать мусор из реки Пивоварка пока он не попал в Обь, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Ранее сообщалось об огромном количестве пластиковой тары в Пивоварке в Центральном районе Барнаула в районе улицы Кутузова.
"Кстати сегодня данные кадры опубликовало сообщество Discovery", — говорится в сообщении паблика.
Предположительно экологическая акция пройдет на следующих выходных. Ситуация осложняется тем, что к загрязненному участку реки не подъехать на машине — весь мусор придется тащить на себе. Кроме того, необходимо будет найти перерабатывающее предприятие и договориться с его руководством.
Комментарии
Ну почему мы такие ????!!!
Все просто. Скидывает Правительство алтайское в пивоварку, пока не утилизируют, не выпускает. Зачем нужны Алтаю чиновники, если все сами???
думать тут не чего
надо идти рыло чистить барнаульцам проживающим в верх по течению
ставить им жесткие условия (в течении24х часов...)с поджогом поры домов
и к концу недели нет проблемы (на всегда)
Если бы это были стеклянные бутылки по 12 рублей за штуку, то их к утру там уже не было бы. Пластик запретить, открыть пункты приема стеклотары.
Можно придумать, такую организацию куда все платили бы по немногу, от своего дохода. А она на общие деньги слидила бы за чистотой в городе, дороги ремонтировала, за деревьями ,зимой снег чистила, ну и общим благоустроиством города занималась. Но наверное это утопия...
.05.2018 18:45
iOne
Можно придумать, такую организацию куда все платили бы по немногу...
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Вы не поверите, но такая организация уже давным-давно есть. И не одна.
А я вот думаю . что думцам иногда полезно что-то полезное для города сделать, субботник например. И убрать тару, кстати машины у них казенные чтобы мусор вывезти есть