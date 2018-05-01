ДТП на трассе Барнаул - Бийск образовало двухкилометровую пробку

В Алтайском крае на трассе Барнаул — Бийск произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Сообщается, что ДТП произошло в районе села Контошино. В результате образовалась пробка длиной около двух километров.
Судя по фотографиям очевидцев, в результате происшествия пострадали два автомобиля, один из которых вылетел с трассы.
Отмечается, что "Ниву" уже оттащили в сторону и пробка рассасывается.
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ваявить виновного и выставить счёт за пробку...