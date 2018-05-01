Согласно прогнозу ЦГМС по Алтайскому краю, в ночь на среду, 2 мая, в северных и восточных районах региона ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, утром при прояснении туман.
Днем на большей части территории края возможен дождь, в южных районах местами сильный дождь, гроза.
Температура ночью в регионе опустится до -1 градуса. Днем в крае потеплеет до +16. Ночью ветер западный с переходом на восточный, 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с, днем — восточный, 5-10 м/с с усилением до 11-16 м/с, по югу края местами порывы 17-22 м/с
В Барнауле температура воздуха ночью составит около +1 градуса. Днем потеплеет до +13. Ночью преимущественно без осадков, утром возможен туман. В конце дня обещают дождь. Ночью ветер западный с переходом на восточный, 8-13 м/с. Днем ожидается восточный ветер, 5-10 м/с.
Комментарии