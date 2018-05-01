Премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter поздравил россиян с 1 Мая.
"С 1 мая! С Праздником весны и труда!" — написал Медведев.
На фотографиях, прикрепленных к поздравлению, запечатлены птицы на берегу моря, чашки с черешней и клубникой, а также цветы "нереальной красоты".
С 1 мая! С Праздником весны и труда! pic.twitter.com/wP2ZJGbQtA— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) May 1, 2018
"Спасибо большое. 30 лет не была на море", — прокомментировала поздравление одна из подписчик премьера в Twitter. "Клубнику у Грудинина взял?", — поинтересовался другой подписчик. "В Магадане черешня по 2000 за килограмм", — добавил еще один поздравленный россиянин.
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