С 1 мая цена всей модельной линейки данной марки поднимется на 10-25 тысяч рублей, сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на свои итоги ежемесячного мониторинга авторынка.
По данным исследования, автомобили линейки Granta, Kalina, Priora, внедорожник 4х4, а также пассажирская и грузовая версии Largus поднялись в цене на 10 тысяч рублей.
Lada Largus Cross, Vesta, Vesta CNG, Vesta SW и XRAY стали дороже на 15 тысяч рублей.
Сильнее всего подорожала Vesta SW Cross — на 25 тысяч рублей.
На данный момент самой дешевой моделью LADA является Granta — от 409 тысяч рублей, а вот самой дорогой стал XRAY — от 629 тысяч рублей.
Минимальная версия Largus обойдется в 524,9 тысячи рублей, Kalina — 460,6 тысячи рублей, внедорожник 4х4 — 499 тысяч рублей, Priora — 424,9 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что автомобили Lada подскочили в цене в январе этого года на 2-3%
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