Житель Барнаула передает привет дорожным службам краевой столицы, благодаря работе которых его ночь стала не такой скучной, какой могла бы быть, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Хочу сказать большое "спасибо" дорожникам, которые рыли ямы на Антона Петрова, в сторону Малахова от Попова. Знаки не закрепили, они просто валялись на земле вместе с бортиком. Итог: резина и погнутое литье на кромке. Люди, будьте аккуратнее!" — рассказал сам автовладелец.
Комментарии
Не раскачивай лодку!
Главе городу надо привет передавать, которому мягко говоря вообще пох..... на город
А ещё у нас бывают четырёхметровые ямы без знаков, и разве это повод в них с разбега нырять? Смотреть на дорогу надо и не гнать!
Пожалуйста. Приезжай ещё.
Не соблюдал безопасную скорость движения.
А если бы алкаш лежал на дороге не огороженный знаком?
P.S. Сам водитель, сам не всегда соблюдаю. Когда едешь по привычной дороге ночью 50-60 км/ч, там где ездишь 360 раз в году, и в трех метрах замечаешь свежую яму, среагировать просто уже нет шансов.
Я так в прошлом году на ленинском погнул диск, пробил стойку и повредил шаровую опору. Влетел в яму сантиметров 15-20 глубиной. Очень жестко.
И уехал. И не предъявишь никому и ничего...
09:28, ну если бы этот чувак постоянно там бы ездил, то об этой яме знал бы. Да и для него там знак 40 висит на столбе.
П.10.1 ПДД вам в помощчь!