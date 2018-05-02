Парламент Армении отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост главы правительства — за него проголосовало 45 депутатов при необходимом минимуме в 53 голоса, сообщает телеканал 360.
После завершения голосования единый кандидат от оппозиционных фракций парламента Пашинян выступил перед своими сторонниками. Он отметил, что его победа в любом случае состоится благодаря поддержке народа.
"Я вновь заявляю, что готов сформировать правительство согласия. Сразу же после положительного голосования я готов начать ряд консультаций, чтобы мы вместе решили задачи переходного периода. Мы должны преодолеть этот кризис. Вопрос в следующем — вы хотите победы своего народа или нет. Но эта победа состоится в любом случае. Вам это не остановить", — подчеркнул кандидат на пост премьера .
Ранее правительство Армении во главе с Сержем Саргсяном ушло в отставку. Случилось это после массовых протестов, проходивших в Ереване в апреле
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