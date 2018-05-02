Среда, 2 Май, 09:57

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 62
€ 75,21
536950
31°
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Цветение маральника-2018 Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Переход Сечина в правительство прокомментировали в "Роснефти"

, ИА "Амител"
Сообщалось, что Сечин должен занять пост премьер-министра или первого вице-премьера

Фото: newsnn.ru

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, комментируя сообщения СМИ о переходе главы компании Игоря Сечина в правительство, заявил, что по условия контракта Сечин обязан отработать еще два года, передает ТАСС.

По словам Леонтьева, никакой информации о переходе Сечина на другую работу в компании нет: руководство работает на контрактной основе, контракт главы "Роснефти" утвержден и он обязан отработать по нему.

Ранее сообщалось в СМИ, что Сечин может вскоре уйти в правительство, дополнив собой новый состав кабмина. Якобы он должен занять пост премьер-министра или первого вице-премьера.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

2.05.2018 09:42
- гость -

Прям как на каторге, ни какой свободы... Ещё целых два года...

0  0
2.05.2018 09:42
- гость -

Прям как на каторге, ни какой свободы... Ещё целых два года...

0  0
2.05.2018 09:42
- гость -

это Изе 30 серебренников за Улюкаева

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
09:34
Абрамович пожертвовал еврейскому сообществу полмиллиарда долларов 1
09:08
Переход Сечина в правительство прокомментировали в "Роснефти" 3
08:48
Парламент Армении не избрал премьером "представителя от народа" 0
08:29
Автолюбитель из Барнаула передает "большое спасибо" дорожным службам 7
08:06
Прекрасная босоножка и поэт-самородок: история любви Есенина и Дункан 0
07:50
Ежедневник: чем запомнилось в истории 2 мая 0
07:34
Мастер штрафных ударов: подборка лучших голов Дэвида Бекхэма 1
07:19
Жилищный вопрос: Алтай входит в число лидеров по вводу домов в Сибири 3
07:03
Квартиру с камином и сауной продают в центре Барнаула за 6,3 млн рублей 1
06:48
Она дружила с Брик и принимала цветы от Кеннеди: 15 фактов о Майе Плисецкой 26
06:32
Кровавая пятница: противостояния в Одессе 2 мая 2014 года 0
06:17
Ливни, грозы и сильный ветер прогнозируют в Алтайском крае 2 мая 0
06:01
Власти Барнаула на пять лет продлили разрешение на работу рынка "Юбилейный" 1
23:38
Ученые рассказали, когда на Земле увидят последнее солнечное затмение 1
22:49
Российские женщины стали чаще отдыхать в одиночестве 1
21:16
Строительство долгожданной дороги Балтийская - Ускова началось в Барнауле 0
20:17
"АвтоВаз" с 1 мая поднял цены на весь модельный ряд LADA 0
19:23
Бюст исследователя Алтая Степана Гуляева установили в Белокурихе 0
19:02
Прогноз погоды по Алтайскому краю на 2 мая: от -1 до +16 0
18:34
Медведев поздравил россиян фотографиями чаек, клубники и цветов 2
18:02
ДТП на трассе Барнаул - Бийск образовало двухкилометровую пробку 1
17:31
Барнаульцы думают, как самим убрать мусор из реки Пивоварка 8
17:06
ЕС введет санкции против организаторов выборов президента в Крыму 3
16:56
За свободный интернет и достойный труд: как в Барнауле отметили 1 Мая 1
16:36
Горящая многоэтажка рухнула вместе с жителями в Бразилии 0
16:01
Жители алтайского села Чистюнька поведали про "убитую каждую весну" дорогу 3
15:21
Госдеп объяснил снятие флага с "захваченного" консульства России в Сиэтле 0
15:01
WhatsApp могут заблокировать в России уже этим летом 24
14:34
Скончалась народная артистка СССР Мая Кулиева 0
14:19
Семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге 0
14:06
Власти Алтайского края открыты для диалога с профсоюзами - Романенко 0
13:54
Семейный праздник на маевку: алтайские эсеры "погуляли" с электоратом 0
13:37
Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил жителей с 1 мая 1
13:23
Трудовые династии по-барнаульски: как Первомай отметили на "Арбате" 8
13:11
СМИ: в Германии из-за нежелания воевать с Россией увольняются летчики 79
12:48
Солидарность вместо борьбы: как алтайские профсоюзы встретили Первомай 0
12:36
Угонщика автомобиля из автомастерской задержали в Барнауле 1
12:13
"Старый Базар": новая вывеска украсила здание Центрального рынка Барнаула 3
11:49
Алтайские коммунисты потребовали назначить премьер-министром РФ Грудинина 12
11:34
Названы пять условий для продления жизни на десять лет 6
11:06
Кубок чемпионата мира по футболу доставили в Россию 1
10:46
Алтайские профсоюзы на первомайском шествии: "За достойную зарплату" 6
10:19
Впервые в истории: МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом в России 1
09:41
Первомайское шествие коммунистов в Барнауле: "Вперед в СССР" и "ВЛКСМ" 13
09:21
Трамп спросил у Меркель, как работать с Путиным 53
08:41
Билл Гейтс отказался от должности советника Трампа по науке 0
08:19
ДТП с участием мотоцикла и "Волги" произошло в Барнауле 8
07:50
Ежедневник: чем запомнилось в истории 1 мая 2
07:34
Как барнаульцам провести 1 мая и куда сходить 2
07:19
Двухуровневую квартиру в элитном доме продают в Барнауле за 7,9 млн рублей 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.