Переход Сечина в правительство прокомментировали в "Роснефти"

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, комментируя сообщения СМИ о переходе главы компании Игоря Сечина в правительство, заявил, что по условия контракта Сечин обязан отработать еще два года, передает ТАСС.
По словам Леонтьева, никакой информации о переходе Сечина на другую работу в компании нет: руководство работает на контрактной основе, контракт главы "Роснефти" утвержден и он обязан отработать по нему.
Ранее сообщалось в СМИ, что Сечин может вскоре уйти в правительство, дополнив собой новый состав кабмина. Якобы он должен занять пост премьер-министра или первого вице-премьера.
Комментарии
Прям как на каторге, ни какой свободы... Ещё целых два года...
Прям как на каторге, ни какой свободы... Ещё целых два года...
это Изе 30 серебренников за Улюкаева