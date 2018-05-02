Федерация еврейских общин России наградила бизнесмена Романа Абрамовича, который за 20 лет пожертвовал на нужды ФЕОР порядка 500 млн долларов, за вклад в жизнь еврейского сообщества, пишет РБК.
Как отметил президент федерации еврейских общин раввин Александр Борода, благодаря Абрамовичу проходит порядка 80% всех еврейских мероприятий в России. В интервью The Jerusalem Post он подчеркнул, что миллиардер оказывал поддержку всем 160 еврейским общинам в России, зарегистрированным в ФЕОР.
Представитель Millhouse Абрамовича подтвердил, что указанная оценка пожертвований — 500 миллионов долларов — верна.
Отмечается, что Абрамович жертвовал деньги не только на религиозные нужды евреев. Средства также направлялись на открытие общественных столовых, строительство школ и детских садов, медицинскую помощь, поддержку многодетных семей и не только.
Комментарии
отжатые у русских ...
Да, уж! А ведь эти деньги паренек вывез из России в страну НАТО с величайшего благословения самого... Но вот население свою нищету, отсутствие дорог и мизерные зарплаты и пенсии с подобными событиями не связывает! Голосую за солнцеликого, а значит за Абромовичей...
А потом ищут причины холокостов
Наши денежки не первый раз жертвуются богоизбранным, а что вы хотели, они ж избранные...
Читайте внимательно материал. Абрамович жертвовал евреям России, таким же россиянам, как и вы. Про нищету к путину и его правительству.
2.05.2018 11:46
- гость -
Вы, эта, сами внимательнее - а почему паренек деньги уворовал у всего народа, а жертвует по национальному признаку - выходят, что эти хлопцы не совсем такие же как мы....
А о титульной нации не моги и заикнуться
У нас нет титульной нации, есть меньшинства и их республики и земли, а русских нет ни по паспорту ни земель.....
И вот еще вопрос, а разве можно пожертвовать украденное?!