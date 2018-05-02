Российские эксперты составили рейтинг лучших подержанных внедорожников, которые можно приобрести на вторичном рынке за цену до полумиллиона рублей, пишет "Комсомольская правда".
Возглавляет список внедорожник Chevrolet Niva, который славится еще и доступными ценами на комплектующие и обслуживание. К сожалению, сохранилась также тенденция к относительно частым поломкам, не слишком мощный двигатель и только механическая коробка передач.
На втором месте оказался Suzuki Grand Vitara, у которого преимущества расположили наоборот - надежностью у него все в порядке, но запчасти будут дорогие, как и сам ремонт и обслуживание.
На третьем месте расположился Nissan X-Trail, который, как советуют эксперты, следует покупать с 2,5-литровым двигателем и не старше 2000 года выпуска, чтобы избежать проблем с подержанным автомобилем.
На четвертом и пятом месте расположились Jeep Cherokee 2001-2007 годов выпуска и Skoda Octavia Scout 2004-2009 годов выпуска. Правда, как отмечается, в первом случае придется сразу приготовить 50-70 тысяч рублей, поскольку, как правило, необходимо будет кое-что всерьез подшаманить.
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