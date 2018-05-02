Фотографии платья, в котором российская исполнительница Юлия Самойлова выступит на конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне, опубликовал Super.ru в своем Instagram.
Ранее Самойлова сообщала, что платье, которое напоминает гору, будет представлять собой часть декорации. По задумке, россиянка будет как бы сидеть на вершине горы.
Стоит отметить, что в Сети такую "находку" посчитали попыткой скрыть инвалидность Юлии, словно команда российской исполнительницы стесняется представить ее такой, какая она есть. Собственно, это было осуществлено и в клипе, который представил песню, подготовленную на конкурс.
Сообщается, что создателем наряда стала российский дизайнер Анастасия Задорина.
Комментарии
Несчастная девушка. Она, конечно - молодец. Но быть предметом в доказывании, что "у нас в России даже люди с ограниченными возможностями ещё как МОГУТ!!", наверное очень тяжело. Лучше бы пандусы нормальные везде сделали. Их понаделали, но - КРИВЫЕ! По ним даже здоровый спортсмен сидя в коляске не проедет. В автобусы - вообще молчу.
А для евровидения этого идиотского могли и здоровую девку найти. И спела бы, и сплясала..
Без скандалов жить не можем, как рыба без воды...
Какашка а не гора
Люди, не осуждайте. Своим злословием вы нарушаете собственную ауру и биополе.