Штормовое предупреждение объявлено на 3 мая в Алтайском крае

Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае на 3 мая, сообщает ЦГМС по региону.
Ночью в крае ожидаются осадки в виде дождя, в ночные и утренние часы с мокрым снегом. Местами сильные осадки, гололедные явления. Ночью в южных районах края местами грозы. Ветер западный, 9-14 м/с, по югу края местами порывы 18-23 м/с.
Днем в южных и восточных районах также ожидается дождь, местами сильный, в утренние часы местами с мокрым снегом. Порывы ветра до 23 м/с.
Температура ночью в крае опустится до -2, днем потеплеет до +13 градусов.
В Барнауле ночью временами дождь, возможно с мокрым снегом. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура составит 0 градусов.
День в краевой столице пройдет преимущественно без осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура - +11...+13 градусов.
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