Эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) в своем докладе заявили, что в 2017 году Россия впервые с 1998 года сократила расходы на армию, сообщает LIFE.
По данным аналитиков, военный бюджет России стал меньше на 13,9 миллиардов долларов и составил 66,3 миллиардов долларов.
Отмечается, что такой показатель стал крупнейшим в мире урезанием расходов на оборону за прошлый год.
В результате доля российских оборонных затрат снизилась с 5,5% до 4,3% ВВП страны. Впрочем, по этому показателю РФ остается лидером в Восточной Европе.
По данным экспертов SIPRI, общий объем затрат на оборонный комплекс на планете в 2017 году составил 1,7 триллионов долларов. Это на на 1,1% выше по сравнению с 2016 годом, сообщает RT.
Военные расходы США за 2017 года составили 35% от мировых затрат — 610 миллиардов долларов (военные траты Штатов остались на уровне 2016 года). На второй строчке оказался Китай — 13% и 228 миллиардов долларов. Третье место заняла Саудовская Аравия — 4% и 69,4 миллиардов. Россия по этому показателю попала на четвертую строчку — 3,8% от мирового объема затрат.
"Сохранение в мире высоких расходов на военные цели является поводом к серьезной озабоченности. Оно подрывает поиск мирных решений конфликтов, происходящих на планете", — заявил председатель правления SIPRI Ян Элиассон.
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