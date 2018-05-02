Алтайские полицейские устанавливают личности мошенников, которые пытались похитить деньги по схеме "Ваша банковская карта заблокирована", сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.
60-летней жительнице Ребрихинского района позвонил мужчина, который, представившись сотрудником банка, сообщил о том, что ее банковская карта заблокирована.
Для восстановления работоспособности карты необходимо было произвести в банкомате ряд операций и сообщить поступившие на мобильный телефон цифровые коды.
Таким образом злоумышленник намеревался похитить у пенсионерки около 20 000 рублей.
"Женщина поверила, что ей действительно звонят сотрудники службы безопасности банка и проследовала к ближайшему банкомату. Но вовремя одумалась и вспомнила о подобных схемах мошенничества. Памятку о мошенниках она получала от сотрудников полиции", — говорится в сообщении ведомства.
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