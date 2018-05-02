Запущен новый сезон проекта "Чистые скалы — достояние Алтая", реализуемый с 2017 года при поддержке гранта губернатора Алтайского края Александра Карлина, сообщается на официальном сайте региона.
Как сообщало Алтайское краевое отделение Русского географического общества, в прошлом году была отработана технология и методику очистки скал и природных памятников от вандальных надписей.
Работы выполнили на участке от села Алтайское до села Ая, территориях, прилегающих к турзоне "Бирюзовая Катунь", и вдоль Чуйского тракта. Общая площадь восстановленных объектов — около 300 квадратных метров.
В этом году работы будут проходить не только в туристических местах, но и на отдаленных, труднодоступных участках. Запланирована очистка скал в Красногорском, Алтайском, Смоленском, Солонешенском, Чарышском, Краснощековском, Курьинском и Змеиногорском районах Алтайского края.
В мае пройдет общественная акция по очистке скал и уборке мусора на территории памятника природы — горы Бобырган. В ней примут участие члены Русского географического общества из Барнаула, Бийска, активисты Молодежного клуба РГО и представители общественных объединений, сообщают в Минприроды Алтайского края.
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