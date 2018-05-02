Жители Камня-на-Оби поливали дома из шлангов, чтобы спастись от пожара

Фото: izvestiy-kamen.ru
Жители Камня-на-Оби из-за пала сухой травы вынуждены были поливать водой территорию своих земельных участков, включая постройки и заборы, пишут "Каменские известия".
Отмечается, что 30 апреля в городе стояла теплая и ветреная погода, а столбик термометра поднялся до отметки +20 градусов. В этот день в городе в нескольких местах горела сухая трава.
В частности, опасный пал сухой травы произошел за местной горбольницей — загорелся пустырь, а ветер перекидывал пламя с места на место. Люди, проживающие в этом районе, вынуждены были проливать территорию у домовладений и заборы водой из шлангов, опасаясь близости огня.
В тушении пожара также принимали участие 7 единиц техники — 5 автомобилей пожарной части и два трактора, которые опахивали территорию во избежание распространения огня на жилые дома и постройки. Тушение возгорания длилось 2 часа. Отмечается, что площадь горения была очень большая.
"Скорее всего, возгорание произошло из-за брошенного окурка из проезжающего мимо автомобиля. Производятся дозновательные действия, чтобы установить причину и виновника этого происшествия", — пояснил изданию начальник 8-го ОФПС Александр Жарков.
Комментарии
"Скорее всего, возгорание произошло из-за брошенного окурка из проезжающего мимо автомобиля. ..
-то есть проходящие мимо пользуются пепельницами расположенными через каждые 50 метров