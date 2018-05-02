Акция "Чистый берег" объявлена в Алтайском крае в связи с тем, что горы мусора обнаружились на берегах большинства рек после первой волны паводка, пишет "Алтайская правда".
В основном, как отмечается, речь идет о пластиковых отходах — бутылки и пакеты. В связи с этим с 4 по 20 мая на территории региона объявляется акция "Чистый берег".
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю уточнили, что в ходе акции пройдут мероприятия по очистке берегов водных объектов в местах неорганизованного отдыха населения.
К участию в работе приглашаются общественные, волонтерские, студенческие и ветеранские организации, активные граждане, а также студенты и школьники 10-11 классов.
Ранее сообщалось об огромном количестве пластиковой тары в реке Пивоварка в Барнауле. Горожан также призвали помочь убрать мусор, пока он не попал в Барнаулку и далее в Обь.
Комментарии
К участию в работе приглашаются общественные, волонтерские, студенческие и ветеранские организации, активные граждане, а также студенты и школьники 10-11 классов.
--------------------
А почему чиновников не пригласили?
2.05.2018 13:10 А следить и наказывать кто будет?
Я бы пошёл, и собрал бы пару тонн мусора. Но при условии, что приглашающие на уборку, наделённые полномочиями, боролись бы не только со следствием, но и с причиной. Что б каждый свин, который не убрал после себя или после своей собаки, получал бы штраф тысяч так в 40 рублей. А раз свиньи безнаказанны, то мусор быстро вернётся и труд тех, кто убирает, остаётся напрасным.
Хочу увидеть как городские чиновники всех рангов подают пример населению убирая мусор голыми руками . Вот тогда они и наведут порядок в вверенном им городе , чтобы самим не убирать .
Пусть всё плывет в Н-ск, и там разбираются. У них рабочих рук больше.
Нетушки, хватит с меня. Пусть Дугин идёт и убирает, ему всё одно делать нечего.
Орган по всему лицу Дугину! Пусть сам убирает!!!!
Вы бы видели, сколько мусора и пластиковых бутылок находится в придорожной лесной полосе на углу дома 104м/5 по Змеиногорскому тракту! Остановка трамвая Дача БМК. Ноге ступить некуда в чистое место! Вот как бы там уборку организовать?
Проезжаю всегда мимо на трамвае и смотреть в сторону леса не хочется!