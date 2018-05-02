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Жителей Алтайского края призывают помочь убрать мусор после паводка

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось об огромном количестве пластиковой тары в реке Пивоварка в Барнауле

Фото: nikmedia.com.ua

Акция "Чистый берег" объявлена в Алтайском крае в связи с тем, что горы мусора обнаружились на берегах большинства рек после первой волны паводка, пишет "Алтайская правда".

В основном, как отмечается, речь идет о пластиковых отходах — бутылки и пакеты. В связи с этим с 4 по 20 мая на территории региона объявляется акция "Чистый берег".

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю уточнили, что в ходе акции пройдут мероприятия по очистке берегов водных объектов в местах неорганизованного отдыха населения.

К участию в работе приглашаются общественные, волонтерские, студенческие и ветеранские организации, активные граждане, а также студенты и школьники 10-11 классов.

Ранее сообщалось об огромном количестве пластиковой тары в реке Пивоварка в Барнауле. Горожан также призвали помочь убрать мусор, пока он не попал в Барнаулку и далее в Обь.  

Читайте также в сюжете: Паводок-2018
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

2.05.2018 13:10
- гость -

К участию в работе приглашаются общественные, волонтерские, студенческие и ветеранские организации, активные граждане, а также студенты и школьники 10-11 классов.
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А почему чиновников не пригласили?

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2.05.2018 13:22
guest365

2.05.2018 13:10 А следить и наказывать кто будет?

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2.05.2018 13:29
Vanadiy2014

Я бы пошёл, и собрал бы пару тонн мусора. Но при условии, что приглашающие на уборку, наделённые полномочиями, боролись бы не только со следствием, но и с причиной. Что б каждый свин, который не убрал после себя или после своей собаки, получал бы штраф тысяч так в 40 рублей. А раз свиньи безнаказанны, то мусор быстро вернётся и труд тех, кто убирает, остаётся напрасным.

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2.05.2018 13:39
гость

Хочу увидеть как городские чиновники всех рангов подают пример населению убирая мусор голыми руками . Вот тогда они и наведут порядок в вверенном им городе , чтобы самим не убирать .

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2.05.2018 13:54
- гость -

Пусть всё плывет в Н-ск, и там разбираются. У них рабочих рук больше.

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2.05.2018 14:26
- гость -

Нетушки, хватит с меня. Пусть Дугин идёт и убирает, ему всё одно делать нечего.

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2.05.2018 14:29
- гость -

Орган по всему лицу Дугину! Пусть сам убирает!!!!

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2.05.2018 14:33
- гость -

Вы бы видели, сколько мусора и пластиковых бутылок находится в придорожной лесной полосе на углу дома 104м/5 по Змеиногорскому тракту! Остановка трамвая Дача БМК. Ноге ступить некуда в чистое место! Вот как бы там уборку организовать?
Проезжаю всегда мимо на трамвае и смотреть в сторону леса не хочется!

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